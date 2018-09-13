Бойцы из Южной Осетии впервые приняли участие в турнире MMA

ЦХИНВАЛ, 13 сен — Sputnik Фатима Плиева . Трое представителей Федерации смешанных боевых единоборств Южной Осетии приняли участие в турнире Гран-при городов воинской славы, сказал Sputnik президент федерации Дмитрий Кусраев. Турнир прошел в начале сентября в Санкт-Петербурге.

Бойцы из Цхинвала выступали в составе осетинской сборной.

"Ребята очень хорошо себя показали, все трое выиграли по два поединка, но в полуфинальных боях удача им изменила. Мы впервые принимали участие в таких соревнованиях. Двое участников сборной заняли вторые места", — рассказал Кусраев.

Он также отметил, что в ходе поездки им удалось достигнуть ряда договоренностей — теперь у югоосетинских бойцов будет возможность принимать участие в российских турнирах.

"Я встретился с вице-президентом российской федерации ММА Борисом Бурдзиевым. Мы договорились, что впредь у местных спортсменов будет возможность показать себя на турнирах в России. Первым испытанием для них станет всероссийский турнир в начале ноября, где, проявив силу, мастерство и волю к победе, помимо звания победителя можно получить статус мастера спорта", — сказал Курсаев.