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Бойцы из Южной Осетии впервые приняли участие в турнире MMA
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Бойцы из Южной Осетии впервые приняли участие в турнире MMA 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 13 сен — Sputnik, Фатима Плиева. Трое представителей Федерации смешанных боевых единоборств Южной Осетии приняли участие в турнире Гран-при городов воинской славы, сказал Sputnik президент федерации Дмитрий Кусраев. Турнир прошел в начале сентября в Санкт-Петербурге.
Бойцы из Цхинвала выступали в составе осетинской сборной.
"Ребята очень хорошо себя показали, все трое выиграли по два поединка, но в полуфинальных боях удача им изменила. Мы впервые принимали участие в таких соревнованиях. Двое участников сборной заняли вторые места", — рассказал Кусраев.
Он также отметил, что в ходе поездки им удалось достигнуть ряда договоренностей — теперь у югоосетинских бойцов будет возможность принимать участие в российских турнирах.
"Я встретился с вице-президентом российской федерации ММА Борисом Бурдзиевым. Мы договорились, что впредь у местных спортсменов будет возможность показать себя на турнирах в России. Первым испытанием для них станет всероссийский турнир в начале ноября, где, проявив силу, мастерство и волю к победе, помимо звания победителя можно получить статус мастера спорта", — сказал Курсаев.
Он поблагодарил руководство Сберегательного банка за помощь в поездке на турнир.
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