Ещё
Губарев: Щехура уже не в больнице, всё обошлось, на длительный срок он не выбыл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Губарев: Щехура уже не в больнице, всё обошлось, на длительный срок он не выбыл 

Чемпионат.com + ещё 6 6 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев рассказал о состоянии травмированного нападающего Пола Щехуры. На 16-й минуте встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:4) канадский нападающий столкнулся с защитником соперников Николаем Тимашовым у борта, после чего не сумел подняться самостоятельно. Игрока унесли с площадки на носилках.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19  «Пол Щехура уже не в больнице. С ним всё обошлось, всё нормально. На длительный срок он не выбыл», — сказал Губарев в беседе с корреспнондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что сразу после игры на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Герман Титов предположил, что Щехура выбыл из строя на длительный срок.
Чемпионат.com: последние новости
Гол Витселя за «Боруссию» признан лучшим в Бундеслиге по итогам августа Черчесов: если Антон получит паспорт РФ по зову души, то будем его рассматривать «Химки» объявили о переходе Рязанцева под песню Верки Сердючки «Пирожок»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение