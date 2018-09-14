Губарев: Щехура уже не в больнице, всё обошлось, на длительный срок он не выбыл 

Генеральный менеджер челябинского «Трактора» Евгений Губарев рассказал о состоянии травмированного нападающего Пола Щехуры. На 16-й минуте встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (1:4) канадский нападающий столкнулся с защитником соперников Николаем Тимашовым у борта, после чего не сумел подняться самостоятельно. Игрока унесли с площадки на носилках.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19 «Пол Щехура уже не в больнице. С ним всё обошлось, всё нормально. На длительный срок он не выбыл», — сказал Губарев в беседе с корреспнондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, что сразу после игры на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Трактора» Герман Титов предположил, что Щехура выбыл из строя на длительный срок.