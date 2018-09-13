Первый фестиваль телесериалов «Пилот» стартовал в Ивановской области

ИВАНОВО, 13 сен — РИА Новости . Первый фестиваль телесериалов «Пилот» открылся в Ивановской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

rightОсобенность фестиваля «Пилот» в том, что жюри будет оценивать картины, которые еще не вышли в прокат. Старт фестивалю дали генеральный продюсер кинофорума Светлана Дрыга и советник президента России по вопросам культуры, член Попечительского совета фестиваля Владимир Толстой . Торжественная церемония открытия с участием звезд российского кинематографа и известных деятелей теле— и киноиндустрии прошла в Иванове в среду, сказал представитель пресс-службы.

Как отметила на церемонии Светлана Дрыга, телесериал — самый быстро развивающийся формат на сегодняшнем телевидении. Подобный кинофорум проводится впервые, и организаторы ищут форму для этого фестиваля, чтобы он понравился и зрителям, и гостям.

На открытии фестиваля зрителям представили пилотный выпуск сериала «Доктор Преображенский». Всего же в конкурсную программу «Пилота» вошли 20 картин. Жюри определит победителей в номинациях «Лучший сценарий пилота телевизионного сериала», «Лучшая актриса», «Лучший актер», «Лучший режиссер» и «Лучший продюсер пилота телевизионного сериала». «Лучший пилот телевизионного сериала» путем голосования определят зрители. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, презентации, лекции, дискуссии, организована программа «Сериалы на площади».

Организаторами фестиваля выступают Фонд «Академия Российского телевидения», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, а также правительство Ивановской области. Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский , генеральный директор фестиваля — член Академии Российского телевидения, телепродюсер Этери Левиева

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