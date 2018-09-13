Фернандо Алонсо: За пределами Формулы 1 большой мир

В начале сентября Фернандо Алонсо принял участие в тестах IndyCar за рулем машины Andretti Autosport, и затем появились слухи, что в американской гоночной серии надеются в следующем году увидеть испанца на старте. Однако перед началом уик-энда в Сингапуре он заявил, что пока не решил, чем займется в следующем году.

Вопрос: Прошлогодний Гран При Сингапура стал одной из ваших лучших гонок, но сейчас у вас не столь конкурентоспособная машина. Вы всё равно надеетесь побороться за места в десятке, или машина слишком много уступает соперникам?

Фернандо Алонсо: Посмотрим. Завтра нам надо выяснить, насколько конкурентоспособна машина, и какой будет наша скорость на этой трассе, особенно в квалификации. В гонке придётся сложнее, ведь на городской трассе позиции определяются после первого круга. Посмотрим. Пока не знаю.

В прошлом году мы знали, что у нас очень хорошее шасси, и на трассах, где не столь важна мощность двигателя, мы легко оказывались в десятке, а иногда боролись за позиции в пятерке. В этом году всё немного сложнее — машина не столь конкурентоспособна, как в прошлом году, и у нас больше проблем даже на подобных трассах.

Вопрос: Недавно вы провели тесты в IndyCar — они дали ответ на интересовавшие вас вопросы?

Фернандо Алонсо: Не вполне. Как я говорил в Монце, я участвовал в тестах не для того, чтобы принять окончательное решение. Как обычно, то, что я говорю, не публикуется — вместо этого там появляется ваша интерпретация моих слов. Я сказал, что эти тесты не играют важной роли. Но внезапно пишут, что эти тесты прошли в нужный момент, и после них я принял решение, а это неправда.

В Монце я сказал, что завершаю карьеру в Формуле 1, поскольку считаю, что это не тот чемпионат, в котором мне нужно выступать. Сейчас Формула 1 не может предложить ничего интересного. Я завершаю карьеру в Гран При, потому что не могу найти себе место в конкурентоспособной команде. Мои слова никогда не пишут так, как есть. Итак, эти тесты на трассе Barber не играли роли ни на прошлой неделе, ни сейчас.

Вопрос: Что вы думаете о Формуле 1, когда видите переход трех молодых гонщиков — Пьера Гасли Шарля Леклера и Ландо Норриса в три крупные команды. Это вселяет оптимизм или оставляет вас равнодушным?

Фернандо Алонсо: Это ничего не меняет. Всё так, как есть. Что касается Гасли, его переход из Toro Rosso в Red Bull Racing — это нормально. Между двумя этими командами особенные отношения, и гонщики получают шанс перейти в более конкурентоспособную команду. То же самое касается Леклера и Норриса. Шарль был участником программы Ferrari , а Ландо много лет сотрудничал с McLaren. По-моему, всё нормально.

Вопрос: Судя по всему, вы интересуетесь NASCAR. Вы рассматриваете этот чемпионат как следующий этап вашей карьеры?

Фернандо Алонсо: Не совсем. Это ещё одна привлекательная гоночная серия. Как и во всех чемпионатах, у него есть свои плюсы и минусы. Бывает, что такие серии привлекают.

NASCAR — одна из лучших автоспортивных серий. Я никогда не тестировал эту машину, и у меня нет никакой информации о чемпионате, о правилах, поэтому мне сложно об этом судить. Посмотрим.

Вопрос: Вы хотели бы принять участие в гонке Daytona500?

Фернандо Алонсо: Это одна из легендарных гонок. Все они играют важную роль в автоспорте, и в них есть нечто привлекательное.

Вопрос: Вам понравилась машина IndyCar? Что вы о неё думаете по сравнению с Формулой 1?

Фернандо Алонсо: Да. Это был интересный и необычный опыт. Определенно, физические нагрузки там выше. За пределами Формулы 1 большой мир.

Вопрос: Тесты в IndyCar что-то изменили? Теперь вам стало проще решить, провести ли целый сезон в этой серии или выступить в нескольких гонках?

Фернандо Алонсо: Нет. Мои планы на следующий год в большей степени основаны на том, что доставляет мне удовольствие и позволит достичь особенной цели — как я много раз говорил, я хочу стать лучшим гонщиком в мире — в автоспорте в целом, а не только в Формуле 1.

Вопрос: Что же доставляет вам удовольствие?

Фернандо Алонсо: Я ещё не решил. Я кое-что проверю и надеюсь, примерно к октябрю — по крайней мере, в течение месяца — что-нибудь сделаю и сообщу вам.

Вопрос: Вы хотели бы сохранить некоторую свободу и иметь возможность выступать в нескольких сериях, чем провести целый сезон в одной?

Фернандо Алонсо: Дело не только в том, что нравится мне, а также в том, что является лучшим в автоспорте. Возможно, я ещё не готов участвовать в некоторых гонках, и мне надо решить, сколько сил и времени потратить на подготовкум, чтобы быть там конкурентоспособным. Если я пойму, что готов и могу быть сильным соперником, то приму этот вызов. Если я решу, что всё это слишком сложно, то отложу участие на более поздний срок. Мне надо всё проанализировать в более широком плане.

Вопрос: Эти тесты показали, что вам нужно больше готовиться?

Фернандо Алонсо: Я пока не так много об этом думал, но обращу на это внимание.

Вопрос: Вас удивило, что Кими подписал двухлетний контракт с Sauber?

Фернандо Алонсо: Нет. У всех разный характер и амбиции, поэтому со стороны сложно судить подобные решения. По-моему, всё нормально.

Вопрос: Что произошло с вашей рукой?

Фернандо Алонсо: Я ещё не восстановился после аварии в первом повороте в Спа. Я думал, что к Сингапуру всё пройдет, но рука по-прежнему болит столь же сильно. Это странно. На следующей неделе я пройду ещё несколько проверок.

Вопрос: В чем дело? Это растяжение?

Фернандо Алонсо: Я не знаю.

Вопрос: Это повлияет на вашу работу в этот уик-энд?

Фернандо Алонсо: Нет, за рулем под действием адреналина боль совсем не чувствуется, но в повседневной жизни — когда, к примеру, чистишь зубы — рука побаливает.

Вопрос: В октябре вы в последний раз выйдете на старт Гран При Японии. Вы жалеете об этом? Что вам запомнилось больше всего о гонках в Сузуке?

Фернандо Алонсо: Каждый гоночный уик-энд особенный, потому что я в последний раз выступаю на этих трассах, и в этом плане Сузука ничем не отличается. С ней связаны отличные воспоминания, у меня много болельщиков в Японии. Я стараюсь от каждой гонки получить удовольствие, насладиться каждой минутой. Надеюсь добиться успеха в Сузуке, чтобы у меня остались хорошие воспоминания об этой трассе.

Лучшие воспоминания о Сузуке — это, безусловно, моя победа там в 2006 году. На следующей после Гран При Японии неделе я буду выступать в Фудзи, и там трибуны будут заполнены. Я увижу тех же японских болельщиков и тот же энтузиазм. Я в последний раз выступлю в Сузуке в Формуле 1, но ещё встречусь с японскими болельщиками. Если так смотреть на ситуацию, то немного проще.

Вопрос: Вы планируете ещё участвовать в тестах IndyCar до конца года? У вас напряженный график из-за WEC…

Фернандо Алонсо: Нет, я больше не участвую в тестах. В ближайшие девять недель меня ждет девять гонок.

Вопрос: У вас уже был опыт выступления в восьми гонках подряд. Насколько сложно провести девять гонок подряд?

Фернандо Алонсо: Это будет немного сложнее, поскольку гонки пройдут в разных частях света. Когда я участвовал в восьми гонках подряд, все они были в Европе. Теперь меня ждут гонки в Японии, США, Бразилии, Китае и Абу-Даби. График плотный, но я хорошо подготовился и постараюсь выступить как можно лучше.