Гретцки сглазил «драконов». «Куньлунь» проиграл «Динамо»

В начале августа Великий стал глобальным послом китайского клуба. Канадец вышел на лед арены «Фэйян» в Шанхае и сделал символическое вбрасывание. На трибунах собралась солидная для этого города аудитория — 3387 зрителей.

Однако хозяева не смогли порадовать великого канадца и своих болельщиков победой. После первого периода они горели — 0:3. Во втором сократили отставание до минимума — 2:3, но в итоге — 2:4. Несмотря на паузу в неделю, которую «драконы» получили после возвращения из Магнитогорска.

Своему бывшему клубу отсалютовал дублем динамовец Матиас Мюттюнен

12 сентября Гретцки впервые посетил Китай несколько дней назад, чтобы открыть академию, а также дать мастер-классы.

Напомним, Гретцки приглашали в Минск на Матч звезд КХЛ. А вчера в честь Великого «Магнитка» и «Трактор» завершили уральское дерби со счетом 6:5 в пользу челябинцев. Эти цифры на табло стали классикой после Кубка Канады-1987. Тогда все финальные матчи закончились именно с таким результатом. Может, в честь Гретцки восходящая звезда и капитан молодежной сборной России Виталий Кравцов открыл личный голевой счет в чемпионате.