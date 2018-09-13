Трагедия с задохнувшимися хаски в Твери побудила собаководов России создать свой Кодекс этики

"Трагический инцидент, произошедший недавно в Твери, где были заперты в машине и погибли две собаки породы сибирский хаски, не оставил никого из нас равнодушным. Вне зависимости от того, какая уголовно-правовая оценка будет в конечном итоге дана действиям хендлера и заводчика Дарьи Козловой, на чьем попечении находились погибшие животные, решение о ее отстранении от любой кинологической деятельности в системе РКФ останется неизменным. Каждый, кто хочет заниматься разведением под эгидой РКФ или участвовать в зоотехнических мероприятиях РКФ, должен понимать и принимать основополагающие принципы, которыми руководствуется наше общественное объединение. Эти принципы — ответственное чистопородное разведение, ответственное владение, ответственное содержание и забота о благополучии собак. По какой бы причине они ни были нарушены — с умыслом или без, — РКФ отныне будет реагировать незамедлительно. Мы обязаны принять все возможные меры для того, чтобы оградить собак и их владельцев от взаимодействия с не заслуживающими доверия лицами, и не имеем права попустительствовать жестокости, небрежности и безответственности.

Кроме того, я считаю, что тверская история должна стать для всех нас не только уроком, но и стимулом. Нам пора обсудить и утвердить свой кодекс этики, которым будут четко определены обязательства в отношении благополучия собак, принимаемые на себя заводчиками, владельцами, судьями, хендлерами, тренерами и всеми теми, чья профессиональная деятельность так или иначе связана с РКФ".

Всех желающих и заинтересованных приглашают на открытую дискуссию 4 октября на тему «Об ответственном собаководстве в России».

Напомним, полиция отказалась возбуждать уголовное дело в отношении Дарьи, не увидев в ее дейсвиях (в вернее бездействии, приведшем к страшной смерти двух хаски) состава преступления. Тем не менее, РКФ пожизненно запретила заниматься Дарье Козловой собаками, расценив поступок как проявление жестокости.

В соцсетях Дарья уверяет, что решение незаконно, потому что у нее другая фамилия. Более того, она утверждает, что продолжает заниматься разведением собак и имеет много клиентов на выставки. Всем, кто призывал полицию не оставлять безнаказанным этот страшный случай, супруг Дарьи угрожает судами.

Кроме этого, к решению РКФ присоединилась Международная кинологическая ассоциация. Дарья дисквалифицирована и в международном кинологическом сообществе. Пожизненно.