И.о.заместителя губернатора Нижегородской области Александр Байер ушел в в отставку

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона..

«Это было наше обоюдное решение. Александр Александрович высказал желание покинуть свой пост, и я поддержал его в этом намерении», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин

Напомним, Александр Байер, до этого занимавший должность генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал», был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетической комплекса Нижегородской области в октябре 2014 года.

В структуре правительства Нижегородской области, действовавшей с июня 2015 года, Байер курировал блок строительства и ЖКХ.

Назначение Александра Байера на должность замгубернатора Нижегородской области было согласовано Заксобранием 30 июля 2015 года.