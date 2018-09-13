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И.о.заместителя губернатора Нижегородской области Александр Байер ушел в в отставку
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И.о.заместителя губернатора Нижегородской области Александр Байер ушел в в отставку 

Newsroom24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона..
«Это было наше обоюдное решение. Александр Александрович высказал желание покинуть свой пост, и я поддержал его в этом намерении», — заявил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
Напомним, Александр Байер, до этого занимавший должность генерального директора ОАО «Нижегородский водоканал», был назначен министром жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетической комплекса Нижегородской области в октябре 2014 года.
В структуре правительства Нижегородской области, действовавшей с июня 2015 года, Байер курировал блок строительства и ЖКХ.
Назначение Александра Байера на должность замгубернатора Нижегородской области было согласовано Заксобранием 30 июля 2015 года.
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