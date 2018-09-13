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Форвард «Тамбова» получил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника
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Форвард «Тамбова» получил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника 

Спорт-Экспресс + ещё 1 43 минуты назад
РФС на официальном сайте подвел итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета организации, которое состоялось 13 сентября. На нем было принято вынести замечания «Армавиру» и «Краснодару-2» по итогам матчей с «Шинником» и «Авангардом» соответственно.
"Спартаку-2" был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики во время выездной игры против «Нижнего Новгорода».
По итогам игры «Тамбов» — «Чертаново» (2:2) каждый из клубов был оштрафован на 50 тысяч рублей за неподобающее поведение (два игрока одной команды были удалены, шесть игроков одной команды получили предупреждения. — Прим. «СЭ»).
Форвард «Тамбова» Сенин Себаи за агрессивное поведение дисквалифицирован на два матча за удар соперника без попытки завладеть мячом. Тренер столичной команды Владимир Малышев и полузащитник «Тамбова» Валерий Чуперка помимо автоматической дисквалификации получили дополнительную.
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