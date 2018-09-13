Форвард «Тамбова» получил двухматчевую дисквалификацию за удар соперника

РФС на официальном сайте подвел итоги заседания контрольно-дисциплинарного комитета организации, которое состоялось 13 сентября. На нем было принято вынести замечания «Армавиру» и «Краснодару-2» по итогам матчей с «Шинником» и «Авангардом» соответственно.

"Спартаку-2" был выписан штраф в размере 10 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики во время выездной игры против «Нижнего Новгорода».

По итогам игры «Тамбов» — «Чертаново» (2:2) каждый из клубов был оштрафован на 50 тысяч рублей за неподобающее поведение (два игрока одной команды были удалены, шесть игроков одной команды получили предупреждения. — Прим. «СЭ»).