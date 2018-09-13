В российском хоккее воспитают новых звёзд, так их у нас ещё не растили

Программа подготовки юных хоккеистов в России: что изучали и как это будет работать.

Федерация хоккея России активно продвигает Национальную программу подготовки хоккеистов. Уже был проведён ряд эффектных презентаций в Москве, Казани и Сочи. В первых числах октября состоится презентация в Туле, а затем и в других городах. Пока выпущены следующие разделы — «Философия и базовые принципы», а также пособия для детей до 8 и до 10 лет и вратарский блок.

Дмитрий Курбатов. До того как появились первые издания программы, ФХР ругал даже ленивый. Пока все страны работали над своими программами, выигрывали золото Олимпиад, федерация не делала для детского спорта ничего, и, судя по всему, даже не собиралась. Ситуация изменилась только с приходом нового руководства, когда председателем правления ФХР стал Аркадий Ротенберг , а в лигу пришли Роман Ротенберг

Книги хорошо изданы, там приведены действительно все нужные упражнения для гармоничного развития юных игроков. В «Философии и базовых принципах» написаны простые, но важные и правильные вещи. Однако у многих специалистов есть опасения, что всё это не более чем красивая книжка и красивые слова.

Мы решили выяснить, что происходит с программой и какова её дальнейшая судьба. Как оказалось, это направление сейчас — одно из приоритетных в федерации. Важнее только четырёхлетняя стратегия до следующих Олимпийских игр.

Первые пособия создавались в течение двух лет. Много это или мало? Для сравнения канадцы, у которых хоккей с шайбой — религия, создавали свою программу долгих 20 лет. С 1995-го по 2015-й. С виду выглядело так, что наши просто взяли их программу, а также американскую, шведскую и финскую, почитали-полистали, добавили что-то из советских методичек, показали Юрзинову с Майоровым, бах-бах — и программа готова. Однако, после общения со специалистами федерации, теми, кто непосредственно работал над ней, выяснилось, что прежде всего был скрупулёзно изучен опыт разных стран. И не только содержание пособий, но и то, какие плоды дала та или иная программа после нескольких лет работы. Помимо хоккейных стран (особое внимание было уделено канадской программе), были тщательно проанализированы немецкая футбольная программа, написанная на основе книги известного в прошлом защитника немецкой сборной Маттиаса Заммера «Долгий путь к успеху». Напомним, что Заммер в начале 2000-х занял пост технического директора Немецкого футбольного союза. В рамках его системы было воспитано множество талантов, среди которых Нойер, Хеведес, Хуммельс, Дракслер, Гетце, Гросскройц, Ройс, тер Штеген, Кроос и множество других. Кроме неё, была изучена работа футбольных академий «Барселоны», «Аякса» и «Краснодара».

В общем, нашу программу можно будет назвать лучшей из того, что на настоящий момент придумал хоккейный мир. Но только после того, как она даст первые результаты. Сейчас направление усилили специалистами. К концу следующего сезона в федерации обещают написать программу по всем возрастам — до 18 лет. На следующей неделе увидит свет пособие до шести лет — очень непростой труд, так как в него должны быть заложены все базисные вещи, ведь именно в этом возрасте дети начинают заниматься хоккеем. После того как его внимательно изучат эксперты, пособие будет доведено до хоккейной общественности. Кстати, программа — это не труд неизвестных специалистов, взявших на себя бремя научить страну играть в хоккей по-настоящему. Программа эта государственная, так как приведена в строгое соответствие с Федеральным стандартом по виду спорта «Хоккей» — именно так называется документ Минспорта — и все шаги согласовываются с министерством.

Самый главный вопрос — в её внедрении. Постепенно она уже начала работать в хоккейных школах Татарстана, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Алгоритм внедрения выглядит так: на презентацию для конкретного региона собираются все тренеры школ, проводится мастер-класс на льду (с участием специально для этих целей тренера по развитию игроков Дэниэла Бохнера, а также тренеров системы сборных команд ФХР). После чего материалы передаются в местную федерацию, программа доводится для тренеров, а затем ФХР с помощью специалистов проводит мониторинг по работе программы.

При этом, чтобы тренерам было проще, до конца текущего года будет выпущено мобильное приложение. В нём будут собраны лучшие видео— и методические материалы для тренировок, правильного питания и восстановления. С помощью него можно составить план тренировок, как индивидуальных, так и командных. Материалы можно будет посмотреть как в онлайн-режиме, так и сохранять их на своем устройстве, вести статистику тренировок и многое другое. В каждом упражнении будут видеозарисовки, графическое и схематическое изображение. Набор упражнений, который будет постоянно пополняться, создан как для ледовых занятий, так и для занятий вне льда. Помимо подготовки полевых игроков, там будут и упражнения для вратарей. Помимо ледовых занятий и ОФП в приложении есть упражнения на тактику, а также различные тактические схемы для отработки и применении их в играх с яркими видео на примере матчей международного уровня. Выполняя упражнения, можно будет не только вести их статистику, но и отслеживать свой уровень, профессиональный рост, а также соревноваться с другими участниками в онлайн-режиме.

Помимо перечисленного, в нём будет большой блок по правильному спортивному питанию, а также приложение для судей. В последнем будет подробный разбор ситуаций для применения различных пунктов правил, тесты на их знание, а также информация об изменениях правил и их трактовок. Цель Национальной программы подготовки хоккеистов проста и понятна. В России достаточно хоккейных школ, но, к сожалению, пока недостаточный уровень подготовки. За счёт большого количества талантов мы получаем неплохой ежегодный приток в профессиональный хоккей. Программа же призвана повысить именно средний уровень игроков, чтобы на выходе из хоккейных школ они владели всеми базовыми умениями и были готовы продолжить играть в хоккей на профессиональном уровне. Кто выберет другой путь — продолжит играть за университет, пойдет в тренеры, судьи или станет другим специалистом. В любом случае повышение уровня увеличит конкуренцию, число занимающихся хоккеем и, как следствие, сделает спорт более массовым и за счёт высокого числа сильных игроков — более интересным и зрелищным на внутреннем уровне (КХЛ, ВХЛ, МХЛ) и более успешным на международном. Как обещают создатели, программа будет распространена в семи координационных центрах, среди 600 хоккейных школ. Первые плоды её работы можно будет ощутить примерно через 3-4 года.