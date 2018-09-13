Макс Ферстаппен: Наказания должны быть справедливыми

Машины Red Bull Racing традиционно быстры в Сингапуре, от Макса Ферстаппена здесь многого ждут. Тем более, что голландец до сих пор кипит от негодования из-за штрафа, наложенного на него в Монце, из-за которого он потерял третье место.

Вопрос: Макс, прошло две недели после гонки в Монце. Что вы теперь думаете об инциденте с Валттери Боттасом и штрафе? В Италии вы выглядели раздосадованным…

Макс Ферстаппен: Я успокоился, но тогда чувствовал, что со мной обошлись несправедливо, и сердился. Возможно, я мог оставить Боттасу ещё несколько миллиметров, но я считал, что у него достаточно места. Я видел записи других эпизодов, случавшихся там ранее. То же самое произошло между Строллом и Массой, но Фелипе действовал умнее и не направлял свою машину в соперника, как Боттас. Конечно, это было сделано непреднамеренно, на скорости 340 км/ч всё происходит за миллисекунды, принимать решения очень непросто. Но моя работа заключается не в том, чтобы облегчать жизнь соперникам. Совсем наоборот.

Наказание оказалось очень суровым. Другие пилоты на старте в Монце сталкивались гораздо сильнее, шасси получали повреждения, а у нас машины практически не пострадали. Тем не менее, оштрафовали меня. Я не могу изменить это решение. Но у меня нет другого выбора, кроме как защищаться зубами и когтями в моменты, когда машине не хватает мощности. И я не вижу причин менять свой стиль пилотирования. Если я вижу, что у меня есть шанс на третье место, то изо всех сил стараюсь его сохранить.

Вопрос: Не значит ли это, что в Формуле 1 пора вводить постоянных стюардов?

Макс Ферстаппен: С одной стороны, да. Но если и постоянные стюарды будут следить за тобой с той же пристрастностью, ты обречён. Всё непросто, даже для гоночных стюардов. Я просто хочу, чтобы наказание были справедливыми и последовательными.

Вопрос: Чего вы ждёте от этапа в Сингапуре?

Макс Ферстаппен: Если оценивать ситуацию реалистично, наше отставание в мощности больше, чем год назад. В прошлом году мы уступали Феттелю три десятых, теперь будет больше. Но у нас хорошая машина, и я надеюсь, что мы сможем добиться от мотора немного большей мощности.

Год назад мы привезли в Сингапур большое обновление, которое нам очень помогло. В этом машина в своей базе лучше, но наше итоговое отставание по меньшей мере такое же, так как мы теряем из-за недостатка мощности мотора. На тренировках мы, как обычно, будем выглядеть неплохо, но затем остальные повысят мощность силовых установок, и всё будет как обычно. Версия C мотора Renault ненамного лучше прежней.

Вопрос: На пресс-конференции Льюис Хэмилтон сказал, что в Red Bull Racing уже остановили развитие машины. Это так?

Макс Ферстаппен: Не знаю, откуда он это взял. Пожалуй, я бы об этом знал. Нет, эта информация не соответствует действительности.

Вопрос: Что вы думаете о последних новостях трансферного рынка?