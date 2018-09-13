Заур Хапов: Жаль, что Гилерме не сыграл ни с Турцией, ни с Чехией

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал о подготовке к столичному дерби и состоянии основного голкипера команды после возвращения из сборной.

«РАЗГРОМ «ДИНАМО» ВНЕС БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ЧЕМПИОНСТВО»

— Чем «Локомотив» занимался в паузе на матчи сборных? — В отсутствие сборников мы провели небольшой турнир с участием молодежных команд «Локомотива» для поддержания физической готовности игроков основного состава. Плохо, что некоторые футболисты задержались в своих национальных командах. Например, Гжегож Крыховяк . Но сейчас все в строю и в отличном настроении готовятся к матчу с «Динамо».

— Чего ждете от этой игры? — Матчи против динамовцев обычно получаются сложными и интересными. Нужно показать хороший футбол, чтобы победить.

— Последняя встреча в Химках в апреле этого года завершилась со счетом 4:0 в пользу «Локо»… — Тогда у нас многое получалось. Победа получилась важной. Она внесла большой вклад в наш чемпионский титул, открыла дорогу к золоту.

— Календарь ближайших матчей у «Локомотива» очень тяжелый: после «Динамо» в РПЛ сыграете с «Зенитом» , «Ахматом» и ЦСКА. Как минимизировать потери? — А между «Динамо» и «Зенитом» еще и выезд в Стамбул в гости к «Галатасараю» в Лиге чемпионов… Отрезок действительно плотный и сложный, но интересный. Но физически и психологически команда готова. Ребята настроены показать максимум.

«У МЕДВЕДЕВА БУДЕТ ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»

— В каком настроении вернулся из сборной России основной голкипер «Локо» Гилерме? — Мне жаль, что Гилерме не довелось сыграть ни с Турцией, ни с Чехией. Я на это, честно говоря, рассчитывал. Но тренерскому штабу сборной, конечно, виднее… Я уже поговорил с Гилерме. К нам он вернулся в отличном состоянии. Доволен, что его вызывают в национальную команду. Там тоже отличная атмосфера, как и в «Локомотиве».

Михаил Мжельский и — В заявке «Локо» присутствуют семь вратарей: помимо Гилерме это Антон Коченков , Никита Медведев, Виталий Ботнарь, Даниил Кузнецов Виталий Сычев . Кто из них работает с первой командой? — Постоянно с основой командой — первые трое. Молодых привлекаем к тренировкам, когда кого-то из основных вызывают в сборные. Сейчас вот уезжал Гилерме, и с нами работали Сычев и Мжельский. Но я не хотел бы никого выделять. Шанс проявить себя предоставляем каждому по очереди.

— Медведев играл в основе «Ростова», а сейчас сидит в запасе. Как он к этому относится? Может, имеет смысл отпустить его в аренду? — Понятно, что каждый футболист хочет играть, и Медведев — не исключение. Он хорошо тренируется, и если продолжит в том же духе, у него будет возможность проявить себя. С учетом Лиги чемпионов и Кубка России матчей будет много.

«СИТУАЦИЯ В «АНЖИ» ПЕЧАЛИТ»

— Какими вам видятся перспективы «Локо» в группе Лиги чемпионов с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем»? — Все участники групповой стадии представляют собой серьезную силу. У нас достаточно равная группа. Ни с кем просто не будет.

— Вы, как тренер вратарей, изучаете манеру игры голкиперов команд-соперниц по Лиги чемпионов? — Конечно. И не только в Лиге чемпионов — во всех турнирах. Перед каждым матчем смотрю матчи соперников, подмечаю нужные детали в действиях вратарей, чтобы выбрать правильный комплекс тренировок для нашей бригады голкиперов.

— Вам не чужд «Анжи», где сами работали с 2012 по 2016 год. Следите за ситуацией в махачкалинском клубе? — И меня, и Юрия Семина , который тоже работал в «Анжи», очень печалит нынешнее положение вещей. У клуба есть отличная инфраструктура, которую построил бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов , большая армия болельщиков. Никто не ожидал, что экономические проблемы достигнут такого масштаба. Остается пожелать махачкалинцам выпутаться из этой ситуации.

Как завершится матч «Локомотив» — «Динамо»?