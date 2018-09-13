Заур Хапов: Жаль, что Гилерме не сыграл ни с Турцией, ни с Чехией 

Тренер вратарей «Локомотива» Заур Хапов рассказал о подготовке к столичному дерби и состоянии основного голкипера команды после возвращения из сборной.
«РАЗГРОМ «ДИНАМО» ВНЕС БОЛЬШОЙ ВКЛАД В ЧЕМПИОНСТВО»
— Чем «Локомотив» занимался в паузе на матчи сборных? — В отсутствие сборников мы провели небольшой турнир с участием молодежных команд «Локомотива» для поддержания физической готовности игроков основного состава. Плохо, что некоторые футболисты задержались в своих национальных командах. Например, Гжегож Крыховяк. Но сейчас все в строю и в отличном настроении готовятся к матчу с «Динамо».
— Чего ждете от этой игры? — Матчи против динамовцев обычно получаются сложными и интересными. Нужно показать хороший футбол, чтобы победить.
— Последняя встреча в Химках в апреле этого года завершилась со счетом 4:0 в пользу «Локо»… — Тогда у нас многое получалось. Победа получилась важной. Она внесла большой вклад в наш чемпионский титул, открыла дорогу к золоту.
— Календарь ближайших матчей у «Локомотива» очень тяжелый: после «Динамо» в РПЛ сыграете с «Зенитом», «Ахматом» и ЦСКА. Как минимизировать потери? — А между «Динамо» и «Зенитом» еще и выезд в Стамбул в гости к «Галатасараю» в Лиге чемпионов… Отрезок действительно плотный и сложный, но интересный. Но физически и психологически команда готова. Ребята настроены показать максимум.
«У МЕДВЕДЕВА БУДЕТ ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ»
— В каком настроении вернулся из сборной России основной голкипер «Локо» Гилерме? — Мне жаль, что Гилерме не довелось сыграть ни с Турцией, ни с Чехией. Я на это, честно говоря, рассчитывал. Но тренерскому штабу сборной, конечно, виднее… Я уже поговорил с Гилерме. К нам он вернулся в отличном состоянии. Доволен, что его вызывают в национальную команду. Там тоже отличная атмосфера, как и в «Локомотиве».
— В заявке «Локо» присутствуют семь вратарей: помимо Гилерме это Антон Коченков, Никита Медведев, Виталий Ботнарь, Даниил Кузнецов, Михаил Мжельский и Виталий Сычев. Кто из них работает с первой командой? — Постоянно с основой командой — первые трое. Молодых привлекаем к тренировкам, когда кого-то из основных вызывают в сборные. Сейчас вот уезжал Гилерме, и с нами работали Сычев и Мжельский. Но я не хотел бы никого выделять. Шанс проявить себя предоставляем каждому по очереди.
— Медведев играл в основе «Ростова», а сейчас сидит в запасе. Как он к этому относится? Может, имеет смысл отпустить его в аренду? — Понятно, что каждый футболист хочет играть, и Медведев — не исключение. Он хорошо тренируется, и если продолжит в том же духе, у него будет возможность проявить себя. С учетом Лиги чемпионов и Кубка России матчей будет много.
«СИТУАЦИЯ В «АНЖИ» ПЕЧАЛИТ»
— Какими вам видятся перспективы «Локо» в группе Лиги чемпионов с «Шальке», «Порту» и «Галатасараем»? — Все участники групповой стадии представляют собой серьезную силу. У нас достаточно равная группа. Ни с кем просто не будет.
— Вы, как тренер вратарей, изучаете манеру игры голкиперов команд-соперниц по Лиги чемпионов? — Конечно. И не только в Лиге чемпионов — во всех турнирах. Перед каждым матчем смотрю матчи соперников, подмечаю нужные детали в действиях вратарей, чтобы выбрать правильный комплекс тренировок для нашей бригады голкиперов.
— Вам не чужд «Анжи», где сами работали с 2012 по 2016 год. Следите за ситуацией в махачкалинском клубе? — И меня, и Юрия Семина, который тоже работал в «Анжи», очень печалит нынешнее положение вещей. У клуба есть отличная инфраструктура, которую построил бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов, большая армия болельщиков. Никто не ожидал, что экономические проблемы достигнут такого масштаба. Остается пожелать махачкалинцам выпутаться из этой ситуации.
Как завершится матч «Локомотив» — «Динамо»?