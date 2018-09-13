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Российским дипломатам отказали в регистрации на конференцию британских консерваторов
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Российским дипломатам отказали в регистрации на конференцию британских консерваторов 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Российским дипломатам отказали в регистрации на предстоящую конференцию правящей в Великобритании Консервативной партии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в посольстве РФ в Лондоне.
"На протяжении многих лет сотрудники посольства вне зависимости от состояния двусторонних отношений традиционно посещали конференции Консервативной, Лейбористской, иногда Либерально-демократической партии Великобритании. Однако в этом году консерваторы отказали нам в регистрации, дав понять, что присутствие официальных российских представителей на их конференции нежелательно", — сообщил дипломат.
Сами конференции ведущих партий Великобритании он назвал «значимыми событиями в жизни страны, в ходе которых крупнейшие политические силы определяют свои приоритеты по самому широкому спектру вопросов, устраивают открытые и откровенные дискуссии по актуальным темам внутриполитической и международной повестки дня». «Помимо прочего, это и площадка для контактов лидеров и активистов партий с дипломатическим сообществом», — обратил внимание дипломат.
Говоря о позиции, занятой правящей партией, сотрудник посольства РФ признался, что «подобное решение вызывает сожаление, но не удивление». «Это очередное подтверждение проводимой в последние годы правящими консерваторами линии на планомерное разрушение ткани наших межгосударственных отношений. Одним из элементов этого курса являются упорные попытки британских властей организовать международную изоляцию России и нашего посольства в Лондоне в частности», — сказал дипломат.
"Нынешнее решение наглядно демонстрирует, чего на деле стоят громкие заявления британского руководства о заинтересованности в продолжении диалога с Россией", — добавил он.
Ежегодный съезд Консервативной партии стартует в Бирмингеме 30 сентября и продлится до 3 октября.
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