Российским дипломатам отказали в регистрации на конференцию британских консерваторов

ЛОНДОН, 13 сентября. / ТАСС /. Российским дипломатам отказали в регистрации на предстоящую конференцию правящей в Великобритании Консервативной партии . Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в посольстве РФ в Лондоне.

"На протяжении многих лет сотрудники посольства вне зависимости от состояния двусторонних отношений традиционно посещали конференции Консервативной, Лейбористской, иногда Либерально-демократической партии Великобритании. Однако в этом году консерваторы отказали нам в регистрации, дав понять, что присутствие официальных российских представителей на их конференции нежелательно", — сообщил дипломат.

Сами конференции ведущих партий Великобритании он назвал «значимыми событиями в жизни страны, в ходе которых крупнейшие политические силы определяют свои приоритеты по самому широкому спектру вопросов, устраивают открытые и откровенные дискуссии по актуальным темам внутриполитической и международной повестки дня». «Помимо прочего, это и площадка для контактов лидеров и активистов партий с дипломатическим сообществом», — обратил внимание дипломат.

Говоря о позиции, занятой правящей партией, сотрудник посольства РФ признался, что «подобное решение вызывает сожаление, но не удивление». «Это очередное подтверждение проводимой в последние годы правящими консерваторами линии на планомерное разрушение ткани наших межгосударственных отношений. Одним из элементов этого курса являются упорные попытки британских властей организовать международную изоляцию России и нашего посольства в Лондоне в частности», — сказал дипломат.

"Нынешнее решение наглядно демонстрирует, чего на деле стоят громкие заявления британского руководства о заинтересованности в продолжении диалога с Россией", — добавил он.

Ежегодный съезд Консервативной партии стартует в Бирмингеме 30 сентября и продлится до 3 октября.