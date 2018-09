Бобровский рассказал руководству «Коламбуса» о планах на сезон

Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский ушел от ответа на вопрос о ситуации вокруг действующего контракта с «Блю Джэкетс». Соглашение между двукратным обладателем «Везина Трофи» и клубом рассчитано на один сезон. По истечении этого срока он станет неограниченно свободным агентом.

— После завершившегося сезона я описал ситуацию руководству клуба, они все знают, — приводит слова Бобровского в Твиттере журналист The Athletic Аарон Портцлайн. — Они знают о моих планах на сезон и о моих планах на будущее. Они знают все.

— Каковы эти планы?

— Спросите у них.

Бобровский выступает за «Коламбус» с 2012 года. В прошлом сезоне он принял участие в 65 матчах «регулярки» (92,1 процента отраженных бросков, 37 побед) и 6 играх плей-офф (89,1 процента отраженных бросков, 2 победы).

