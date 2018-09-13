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Бобровский рассказал руководству «Коламбуса» о планах на сезон
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Бобровский рассказал руководству «Коламбуса» о планах на сезон 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский ушел от ответа на вопрос о ситуации вокруг действующего контракта с «Блю Джэкетс». Соглашение между двукратным обладателем «Везина Трофи» и клубом рассчитано на один сезон. По истечении этого срока он станет неограниченно свободным агентом.
— После завершившегося сезона я описал ситуацию руководству клуба, они все знают, — приводит слова Бобровского в Твиттере журналист The Athletic Аарон Портцлайн. — Они знают о моих планах на сезон и о моих планах на будущее. Они знают все.
— Каковы эти планы?
— Спросите у них.
Бобровский выступает за «Коламбус» с 2012 года. В прошлом сезоне он принял участие в 65 матчах «регулярки» (92,1 процента отраженных бросков, 37 побед) и 6 играх плей-офф (89,1 процента отраженных бросков, 2 победы).
#CBJ Bobrovsky: «After the last season, I told the situation to the management of the Blue Jackets, so they know everything. They know my plans for the season. They know my plans for the future. They know everything.» Asked what those plans are, Bobrovsky: «You have to ask them.»
— Aaron Portzline (@Aportzline) 13 сентября 2018 г.
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