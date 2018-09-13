«Трактор» дома проиграл «Автомобилисту» 

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Челябинске, где «Трактор» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Гости первыми пропустили, но в итоге смогли добиться победы с результатом 4:1.
"Трактор" вышел вперед на 7 минуте, после броска Пола Щехуры. Но на 11 минуте гости отыгрались после броска Дэна Секстона. На 16 минуте Щехура покинул лед на носилках после столкновения с защитником «Автомобилиста» Николаем Тимашовым. После травмы канадца и начали неприятности «Трактора». Хоккеисты «Автомобилиста» незадолго до перерыва вышли вперед после гола Анатолия Голышева.
В третьем периоде была заброшена только одна шайба, и побывала она в воротах «Трактора» после броска Стефана Да Косты. Все попытки хозяев уйти от поражения оказались тщетными. Более того, на 60 минуте Секстон поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 4:1 в пользу хозяев.
"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, набрал 12 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Трактора» осталось три очка. Челябинцы занимают девятое место также на Востоке.