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«Трактор» дома проиграл «Автомобилисту»
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«Трактор» дома проиграл «Автомобилисту» 

Вести.Ru 58 минут назад
Фото: Вести.Ru
Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Челябинске, где «Трактор» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Гости первыми пропустили, но в итоге смогли добиться победы с результатом 4:1.
"Трактор" вышел вперед на 7 минуте, после броска Пола Щехуры. Но на 11 минуте гости отыгрались после броска Дэна Секстона. На 16 минуте Щехура покинул лед на носилках после столкновения с защитником «Автомобилиста» Николаем Тимашовым. После травмы канадца и начали неприятности «Трактора». Хоккеисты «Автомобилиста» незадолго до перерыва вышли вперед после гола Анатолия Голышева.
В третьем периоде была заброшена только одна шайба, и побывала она в воротах «Трактора» после броска Стефана Да Косты. Все попытки хозяев уйти от поражения оказались тщетными. Более того, на 60 минуте Секстон поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 4:1 в пользу хозяев.
"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, набрал 12 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Трактора» осталось три очка. Челябинцы занимают девятое место также на Востоке.
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