«Трактор» дома проиграл «Автомобилисту»

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги начался в Челябинске, где «Трактор» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Гости первыми пропустили, но в итоге смогли добиться победы с результатом 4:1.

В третьем периоде была заброшена только одна шайба, и побывала она в воротах «Трактора» после броска Стефана Да Косты. Все попытки хозяев уйти от поражения оказались тщетными. Более того, на 60 минуте Секстон поразил пустые ворота и установил окончательный счет — 4:1 в пользу хозяев.

"Автомобилист" одержал шестую победу подряд, набрал 12 очков и лидирует в Восточной конференции. У «Трактора» осталось три очка. Челябинцы занимают девятое место также на Востоке.