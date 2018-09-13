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«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ и укрепил лидерство на Востоке
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«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ и укрепил лидерство на Востоке 

ТАСС 37 минут назад
ТАСС, 13 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей дубль оформил Дэн Секстон (12-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Анатолий Голышев (20) и Стефан Да Коста (39). У хозяев отличился Пол Щехура (7).
Голышев отличился в четвертом матче подряд (5). Всего с начала сезона он забросил шесть шайб и занимает первое место в гонке снайперов КХЛ.
"Автомобилист" одержал шестую победу подряд и укрепил лидерство в Восточной конференции, набрав 12 очков. Екатеринбургский клуб остается последним в КХЛ, не потерпевшим ни одного поражения с начала сезона. «Трактор» с тремя очками занимает девятое место на Востоке.
В следующем матче 17 сентября «Автомобилист» на выезде сыграет с московским "Спартаком". «Трактор» 15 сентября в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом».
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