«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ и укрепил лидерство на Востоке

ТАСС , 13 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голышев отличился в четвертом матче подряд (5). Всего с начала сезона он забросил шесть шайб и занимает первое место в гонке снайперов КХЛ.

"Автомобилист" одержал шестую победу подряд и укрепил лидерство в Восточной конференции, набрав 12 очков. Екатеринбургский клуб остается последним в КХЛ, не потерпевшим ни одного поражения с начала сезона. «Трактор» с тремя очками занимает девятое место на Востоке.