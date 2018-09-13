Города, потерянные «Единой Россией». Готова ли партия власти к диалогу с коммунистами?

«Единая Россия» начинает отправлять в отставку секретарей региональных отделений партии, получивших низкий результат на выборах. Первым ушел глава единороссов в Ульяновской области — Анатолий Бакаев. Однако очевидно, что эта отставка не станет последней, так как фатальность поражения ЕР очевидна не только в этом регионе. Она проиграла более 10 крупных городов страны, традиционно голосовавших за «Единую Россию». «Шторм» попытался разобраться, почему это произошло и как партия власти и губернаторы намерены выстраивать диалог с победителями.

Ни одного мандата «Единой России»

Больше всего городов — пять — «Единая Россия» проиграла коммунистам в Амурской области. В Тынде мэром стала Марина Михайлова , которая с результатом 48,33% голосов обошла единоросса Сергея Гуляева , набравшего 29,3%. Также большинство у КПРФ на выборах гордуму этого города, где партия получила 12 из 29 мандатов, лишь пять — «Единая Россия». Тында — моногород, считающийся столицей БАМа, четвертый по количеству жителей в Амурской области. В нем проживает чуть более 33 тысяч человек. До сих пор мэром Тынды был представитель «Единой России».

В городах Свободный и Райчихинск КПРФ выиграла выборы в городские думы. В первом результат коммунистов составил 33,54% против 21,53% «Единой России» и, соответственно, 40,18% против 25,57%.

А мэрские выборы в еще одном амурском городе — Зея — выиграл член ЛДПР Сергей Гибадуллин, за которого проголосовало 26,48% жителей, его конкурент из «Единой России» Алексей Чайка набрал лишь 23,51%. Но, пожалуй, уникальным тут можно назвать результат «Единой России» на выборах в горсовет, где партия власти не взяла ни одного мандата. Из 15 по шесть мест получили коммунисты и ЛДПР, два взяли самовыдвиженцы и один — Партия пенсионеров. Количество жителей в Зее небольшое — 23 тысячи человек, однако это районный центр. Раньше власть в городе принадлежала единороссам.

В закрытом городе Циолковский, численность которого чуть больше шести тысяч человек, верх взяли либерал-демократы, получившие 8 из 10 мандатов. Только один оказался у «Единой России» и один — у самовыдвиженца. Город стал закрытым, так как тут была расформирована 27-я Краснознаменная дальневосточная дивизия РВСН , а потом его градообразующим центром стал космодром «Свободный», а сейчас космодром «Восточный». Фактически «Единую Россию» не поддержали бюджетники, отрыто сделавшие выбор в пользу партии Жириновского.

Против пенсионной реформы

В Ивановской области «Единая Россия» потеряла два города — Кинешму и Шую. В Кинешме коммунисты разгромили партию власти с результатом 50,82% против 20,86% голосов. В регионе город является вторым по численности населения и промышленному развитию. Как отмечают в соцсетях местные жители, это произошло впервые с момента основания партии. Ее поражению предшествовал выход из «Единой России» секретаря первичного отделения Вадима Проворова, который сложил полномочия после поддержки партией пенсионной реформы.

В третьем по численности городе Ивановской области, Шуе, коммунисты набрали 32,7% голосов, а «Единая Россия» лишь 21,9%. Не помогла убедить ивановцев ни активная агитация, ни выездные приемы граждан.

Два крупных города партия власти потеряла в Самарской области. В Тольятти коммунисты получили 35,52%, «Единая Россия» — 28,25%, ЛДПР — 15,21%, «Справедливая Россия» — 13,78%. Впервые большинство за коммунистами и по одномандатным округам: они взяли девять мандатов, в то время как единороссы — только восемь. Таким образом, все вопросы КПРФ может теперь решать, не советуясь с партией власти.

Тольятти является не только крупнейшим городом Самарской области, но и России — по численности населения в стране он занимает 19-е место. Это крупный центр автомобильной (расположены АВТОВАЗ , GM-АВТОВАЗ) и химической промышленности ( «Тольяттиазот» «Куйбышевазот» , «Тольяттикаучук»), а также железнодорожного, речного и автомобильного транспорта.

Как считают эксперты, потеря этого города «Единой Россией» — первый шаг к потере влияния во всей Самарской области.

Также единороссы отступили от Сызрани. По спискам в городскую думу КПРФ набрала 36,16% голосов, «Единая Россия» — 34,60%, ЛДПР — 15,54%, а «Справедливая Россия» — 8,11%. Впрочем, одномандатные округа остались за единороссами — 12, у КПРФ — два, один — самовыдвиженец.

Ульяновск и Новгород тоже «покраснели»

Ударом для «Единой России» стало поражение в Ульяновской области, где секретарь партии власти Анатолий Бакаев уже сложил полномочия. По спискам в заксобрания региона у КПРФ более 36% голосов, у «Единой России» — 34%. Правда, единороссы все-таки сохранили большинство за счет 10 победивших одномандатников, у коммунистов их только шесть.

Зато выборы в гордуму Димитровграда коммунисты выиграли вчистую, набрав 53,24%, в то время как у «Единой России» — 21,27% голосов. Это второй по численности город в Ульяновской области, в котором проживает свыше 116 тысяч человек. В 2014 году он был признан правительством России моногородом с наиболее сложным социально-экономическим положением.

Крупной потерей для партии власти стал Великий Новгород. На выборах в гордуму КПРФ набрала 30,27%, а «Единая Россия» только 24,11%. По итогам подсчета у коммунистов оказалось 12 мандатов, а у единороссов восемь, еще семь отобрали у ЕР кандидаты «Справедливой России» и один — партия «Яблоко» . Великий Новгород — это столица Новгородской области и самый крупный город в регионе, где проживают 222,6 тысячи человек.

Впрочем, в «Единой России» особо по этому поводу и не расстроились. «Каких-то трагедий — нет, их не произошло. Выводы будут сделаны, будем пересматривать работу местного отделения партии. В региональной повестке у нас все идет замечательно, и в целом в регионе очень сильная команда „Единой России“, — не опечалилась результатами партии власти секретарь регионального отделения Елена Писарева

Не менее крупной потерей единороссов стало поражение в столице Красноярского края — Красноярске. Тут лидерами стали кандидаты ЛДПР, набравшие по спискам 28,12%, у „Единой России“ оказалось 25,71%, у КПРФ 16%, а у „Справедливой России“ — 9% голосов. Красноярск считается одним из самых протестных российских городов. В нем чаще всего проходят митинги оппозиции, а также активно критикуют краевую власть и губернаторов. Сам город является крупным научным и промышленным центром в Сибири. До сих пор единороссы большинства в нем не лишались, хотя представителей других партий уже показывали тут высокие результаты.

В Хакасии, где кандидат в губернаторы КПРФ Валентин Коновалов в первом туре обошел действующего губернатора Виктора Зимина (44,81% против 32,42%), единороссы проиграли коммунистам не только выборы в заксобрание, но и в гордуму Саяногорска. По спискам кандидаты КПРФ набрали 31,1%, чуть больше 25,5% у единороссов и 21% у ЛДПР. Саяногорск — третий по численности город в республике, в нем проживают около 50 тысяч человек.

»Снесут всю Самарскую область»

Глава АПЭК Дмитрий Орлов считает, что «Единой России» и губернаторам теперь придется договариваться с победившей оппозицией. «На мой взгляд, в целом ряде субъектов будут востребованы коалиционные стратегии, которые должна будет реализовать региональная власть, чтобы обеспечить курс развития страны, взятый президентом, и решение текущих вопросов», — заявил «Шторму» эксперт.

По его словам, «Единой России», возможно, при содействии федерального центра надо будет вступать в коалицию с теми партиями, которые будут готовы поддержать курс развития страны и политику, проводимую региональной или муниципальной властью в субъекте.

Орлов отмечает, что, конечно, это замедлит принятие некоторых решений на местах, которые теперь будут более компромиссными. «В противном случае для каждого решения региональной власти надо будет формировать ситуативный блок депутатов, а это очень проблемно. В таких условиях очень долго жил Екатеринбург, и зачастую принятие там многих решений невозможно было предсказать, потому что состав коалиции каждый раз мог быть разный», — рассуждает эксперт, подчеркивая, что инициатором этой коалиции должна быть «Единая Россия», а содействовать ее формированию — губернатор и федеральная власть.

Политтехнолог, экс-сотрудник администрации президента Андрей Колядин считает, что эта ситуация приведет к активизации «Единой России», которая начнет более энергичную работу. «Конечно, это приведет к административному давлению на КПРФ. Просто власть привыкла так действовать, хотя это ей не поможет», — указвает эксперт.

По его словам, у сегодняшних политических процессов есть экономическая реальность, которой они объясняются. «Нет улучшения жизни населения, повышают налоги, растут цены на бензин. Поэтому все это позволит коммунистам набирать серьезные проценты на выборах и пользоваться поддержкой населения», — говорит Колядин, считающий, что «Единая Россия» до конца не осознала своего поражения.

Эксперт допускает, что власть может начать ущемлять эти города в плане получения финансовых дотаций, но, например, в случае с Тольятти это будет очень опасно, так как население данного города «просто снесет всю Самарскую область», и новый губернатор этого не может не понимать.