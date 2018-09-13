Рязанский горизбирком распределил мандаты в думу 

В «Справедливой России» от мандата отказался Сергей Пупков, являющийся депутатом регионального парламента. Вместо него депутатом станет Андрей Семенюк.
В «Единой России»от мандатов отказались Андрей Красов, Татьяна Панфилова, возглавлявшие список. Их мандаты передадут Владиславу Фролову и Олегу Грачеву.
В ЛДПР мандаты Александра Шерина и Владимира Жириновского передали Павлу Ахунову и Никите Усачеву. Таким образом, состав гордумы выглядит следующим образом:
«Единая Россия»: Владислав Фролов, Олег Грачев, Юлия Рокотянская, Лариса Максимова, Елена Волкова, Инна Орешина, Юрий Сандин и Александр Лемдянов, Роман Худяков, Сергей Еремин, Олег Смирнов, Сергей Самарский, Светлана Попова, Татьяна Климова, Виталий Трубицин, Виталий Трубицин, Светлана Ворнакова, Сергей Фомин, Александр Бурцев, Александр Бурцев, Галина Трушина, Сергей Дейнего, Роза Ризатдинова, Александр Сидоров, Александр Чайка.
ЛДПР: Павел Ахунов, Никита Усачев, Дмитрий Панкин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин.
КПРФ: Петр Пыленок, Эвелина Волкова, Денис Сидоров, Константин Дементьев, Алексей Захаров.
«Справедливая Россия»: Александр Кривов и Андрей Семенюк.
Данный список также не является окончательным — у депутатов также есть право на отказ от мандата.