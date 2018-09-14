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Галлас рассказал о панических атаках у Сендероса перед матчами
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Галлас рассказал о панических атаках у Сендероса перед матчами 

Спорт-Экспресс + ещё 3 11 часов назад
Фото: ChelseaNews.Ru
Экс-защитник «Арсенала» Вильям Галлас рассказал, что у его бывшего одноклубника Филиппа Сендероса были панические атаки перед матчами. Швейцарец с 2003 по 2010 год выступал за лондонский клуб.
— Я знал Филиппа Сендероса, перед матчем ему нужно было много говорить, — цитирует RMC Галласа. — Можно было увидеть, что он вспотел, чувствовал себя нехорошо. Особенно против некоторых игроков. Перед играми против «Челси», против Дидье Дрогба он искренне паниковал. И, к сожалению, из-за этого он терял свои игровые способности, не играл хорошо. Против своих товарищей по команде он играл лучше.
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