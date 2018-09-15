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Дворкович: не вижу иного решения комиссии по этике ФИДЕ, кроме моего оправдания
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Дворкович: не вижу иного решения комиссии по этике ФИДЕ, кроме моего оправдания 

Чемпионат.com + ещё 7 10 часов назад
Фото: Инфо 24
Бывший вице-премьер РФ, кандидат в президенты Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил, что собирается подать иск в суд на вице-президента ФИДЕ Георгиоса Макропулоса. Греческий функционер обратился в комиссию по этике ФИДЕ, обвинив Дворковича в использовании недопустимых методов агитации и оказании давления на представителей национальных федераций. Макропулос призвал отстранить Дворковича от любой шахматной деятельности на восемь лет.
«Считаю своим долгом проинформировать общественность о том, что приму все возможные законные меры, чтобы защитить свою репутацию и доброе имя. Прежде всего, в ближайшее время я подам иск в комиссию по этике относительно действий и заявлений Макропулоса и Урошевича, поскольку нарушением этики, как указано в пункте 2.2.11 этического кодекса ФИДЕ, является: «Любое поведение, которое может нанести ущерб или дискредитировать репутацию ФИДЕ, ее соревнований, организаторов, участников соревнований, спонсоров и всего остального, что укрепляет ее деловую репутацию». Я также проинструктировал юристов из Швейцарии, Греции и Сербии, чтобы они изучили все правовые возможности подачи иска о защите моего имени в гражданский суд, а также рассмотрели возможность возбуждения уголовного дела в суде. Впрочем, я сохраняю полное спокойствие относительно возможного решения комиссии по этике, потому что я уверен в честности и высоком профессионализме всех ее членов и не вижу иного решения, кроме моего полного оправдания», — говорится в заявлении Дворковича, опубликованном на официальном сайте кандидата в президенты ФИДЕ.
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