Боец ММА Джефф Монсон будет заниматься социальным развитием Красногорска

Обновленный совет депутатов подмосковного Красногорска собрался на первое заседание. Напомним, на выборах, прошедших 9 сентября, в городской совет избрался получивший российское гражданство американский боец ММА Джефф Монсон

На заседании ему вручили удостоверение депутата городского округа Красногорск и включили в комиссию по социальным вопросам.

— Буду участвовать во всех заседаниях комиссии, решать очень важные вопросы. Это важная работа, — сказал Монсон. Пока он общается с коллегами при помощи переводчика, но уже берет уроки русского языка.