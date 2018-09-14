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Боец ММА Джефф Монсон будет заниматься социальным развитием Красногорска
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Боец ММА Джефф Монсон будет заниматься социальным развитием Красногорска 

Российская Газета + ещё 35 14 сентября 2018
Фото: Российская Газета
Обновленный совет депутатов подмосковного Красногорска собрался на первое заседание. Напомним, на выборах, прошедших 9 сентября, в городской совет избрался получивший российское гражданство американский боец ММА Джефф Монсон.
На заседании ему вручили удостоверение депутата городского округа Красногорск и включили в комиссию по социальным вопросам.
— Буду участвовать во всех заседаниях комиссии, решать очень важные вопросы. Это важная работа, — сказал Монсон. Пока он общается с коллегами при помощи переводчика, но уже берет уроки русского языка.
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