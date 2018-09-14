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«Ливерпуль» планирует усилить позицию тренера вратарей
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«Ливерпуль» планирует усилить позицию тренера вратарей 

Чемпионат.com + ещё 1 5 часов назад
«Ливерпуль» планирует пригласить в клуб ещё одного тренера по работе с вратарями, сообщает The Telegraph.
По информации издания, мерсисайдцы хотят усилиться бывшим тренером голкиперов «Манчестер Юнайтед» Джека Робинсона, который ныне работает в сборной Англии. Ожидается, что Робинсон будет работать с двумя молодыми вратарями «Ливерпуля», а нынешний тренер по работе с голкиперами Джон Ахтерберг продолжит заниматься с парой основных вратарей — Алисоном Бекером и Симоном Миньоле. Приглашение Робинсона поможет разгрузить плотный график Ахтерберга, который сможет сосредоточиться на работе только с основными стражами ворот.
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