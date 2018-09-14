Тренер клуба АПЛ штрафует игроков, если они не занимаются йогой

Защитник клуба Английской премьер-лиги «Уотфорд» Крейг Кэткарт рассказал о методах работы главного тренера команды Хави Грасии, сообщает "Советский спорт"

"Хави Грасия очень суров. В этом сезоне у нас новая система штрафов. Довольно неприятная для тех, кто опаздывает. Хотя, если ты рискуешь опоздать, то заслуживаешь штрафа. За минуту опоздания штраф 50 фунтов. Если сразу не платишь, сумма удваивается. Однако дисциплина — большая часть нашего успеха. Даже сами игроки следят за ее соблюдением другими", — цитирует игрока The Telegraph

"За что еще есть штрафы? Если не занимаешься йогой, тебя штрафуют — этим пунктом, к слову, многие недовольны, но эти вещи помогают нам", — добавил Кэткарт.

"Уотфорд" после четырех туров АПЛ занимает третье место в турнирной таблице.