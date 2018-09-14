Форвард «Оттавы» Пажо может пропустить до полугода из-за травмы ахилла 

Форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо рискует пропустить от четырех до шести месяцев из-за травмы ахилла, сообщает Sportsnet.ca.
«Оттава» обменяла защитника Карлссона в «Сан-Хосе»
Генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион пока не объявляет сроки восстановления 25-летнего канадца, которому может потребоваться операция. Ожидается, что «Оттава» сообщит об этом в пятницу, когда в НХЛ официально откроются тренировочные лагеря.
Пажо был выбран «Оттавой» в четвертом раунде драфта 2011 года под общим 96-м номером. Он дебютировал в НХЛ в сезоне 2012/2013, а с прошлого года стал ассистентом капитана команды. Всего в 329 матчах в лиге он набрал 130 (59+71) очков.
Напомним, накануне «Оттава» обменяла своего капитана Эрика Карлссона в «Сан-Хосе».