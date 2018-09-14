Форвард «Оттавы» Пажо может пропустить до полугода из-за травмы ахилла

Форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо рискует пропустить от четырех до шести месяцев из-за травмы ахилла, сообщает Sportsnet.ca.

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Генеральный менеджер «сенаторов» Пьер Дорион пока не объявляет сроки восстановления 25-летнего канадца, которому может потребоваться операция. Ожидается, что «Оттава» сообщит об этом в пятницу, когда в НХЛ официально откроются тренировочные лагеря.

Пажо был выбран «Оттавой» в четвертом раунде драфта 2011 года под общим 96-м номером. Он дебютировал в НХЛ в сезоне 2012/2013, а с прошлого года стал ассистентом капитана команды. Всего в 329 матчах в лиге он набрал 130 (59+71) очков.