Соотечественница Роналду забила умопомрачительный гол ударом пяткой. Даже не глядя на ворота

Потрясающий гол был забит в отборочном матче женского чемпионата Европы по футзалу между сборными Португалии и Чехии. Дженнифер Родригес — соотечественница одного из лучших футболистов мира португальца Криштиану Роналду — поразила ворота соперниц шикарным ударом пяткой. Футзалистка воспользовалась длинной передачей вратаря, нанеся красивый удар, даже не глядя на ворота.

Заметки об этом голе опубликованы в СМИ многих стран мира, которые называют его умопомрачительным, бомбическим и нереальным. Некоторые издания полагают, что гол Дженнифер Родригес достоин номинации на самый красивый по итогам года.

Матч Португалия — Чехия завершился со счетом 12:0. Позже португалки выиграли у Финляндии (3:1) и пробились на чемпионат Европы.