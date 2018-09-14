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Соотечественница Роналду забила умопомрачительный гол ударом пяткой. Даже не глядя на ворота
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Соотечественница Роналду забила умопомрачительный гол ударом пяткой. Даже не глядя на ворота 

SPORT24.ru 13 часов назад
Потрясающий гол был забит в отборочном матче женского чемпионата Европы по футзалу между сборными Португалии и Чехии. Дженнифер Родригес — соотечественница одного из лучших футболистов мира португальца Криштиану Роналду — поразила ворота соперниц шикарным ударом пяткой. Футзалистка воспользовалась длинной передачей вратаря, нанеся красивый удар, даже не глядя на ворота.
Заметки об этом голе опубликованы в СМИ многих стран мира, которые называют его умопомрачительным, бомбическим и нереальным. Некоторые издания полагают, что гол Дженнифер Родригес достоин номинации на самый красивый по итогам года.
Матч Португалия — Чехия завершился со счетом 12:0. Позже португалки выиграли у Финляндии (3:1) и пробились на чемпионат Европы.
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