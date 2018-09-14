Бывший форвард ЦСКА Янис Спруктс поразил собственные ворота из чужой зоны 

Курьёзная шайба была заброшена в матче регулярного чемпионата Латвии между «Курбадсом» и «Земгале».
Форвард «Курбадса» Янис Спруктс, находясь у чужих ворот, попытался отдать пас на синюю линию. Никого из партнёров там не оказалось, и шайба, пролетев через всю площадку, влетела в собственные ворота. Ранее арбитр зафиксировал нарушение со стороны «Земгале», вместо вратаря «Курбадса» на льду появился шестой полевой игрок.
Видео гола можно посмотреть на Youtube-канале лиги.
36-летний Спруктс известен своей игрой в КХЛ. Янис выступал за такие команды, как рижское «Динамо», ЦСКА и «Локомотив». В общей сложности опытный форвард принял участие в 293 матчах, забросив 50 шайб и сделав 90 результативных передач при показателе полезности «+17».