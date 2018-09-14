Зимняя Олимпиада-2022: Пекин полностью задействует инфраструктуру летних Игр

Владивосток, 13 сентября / Синьхуа / — В среду в рамках ВЭФ-2018 состоялась панельная сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022». В ходе своего выступления на сессии генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй отметил, что спортивные сооружения и инфраструктура летней Олимпиады-2008 в полной мере используется для зимних Игр-2022: в пекинской зоне соревнований 11 из 13 арен включают в себя наследие летних Олимпийских игр 2008 года. На фото — генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй.

Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — В среду в рамках ВЭФ-2018 состоялась панельная сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022». В ходе своего выступления на сессии генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй отметил, что спортивные сооружения и инфраструктура летней Олимпиады-2008 в полной мере используется для зимних Игр-2022: в пекинской зоне соревнований 11 из 13 арен включают в себя наследие летних Олимпийских игр 2008 года. На фото — генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй.

Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — В среду в рамках ВЭФ-2018 состоялась панельная сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022». В ходе своего выступления на сессии генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй отметил, что спортивные сооружения и инфраструктура летней Олимпиады-2008 в полной мере используется для зимних Игр-2022: в пекинской зоне соревнований 11 из 13 арен включают в себя наследие летних Олимпийских игр 2008 года. На фото — генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй.

Владивосток, 13 сентября /Синьхуа/ — В среду в рамках ВЭФ-2018 состоялась панельная сессия «Мировой спорт сегодня. Взгляд из АТР накануне Токио-2020 и Пекина-2022». В ходе своего выступления на сессии генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй отметил, что спортивные сооружения и инфраструктура летней Олимпиады-2008 в полной мере используется для зимних Игр-2022: в пекинской зоне соревнований 11 из 13 арен включают в себя наследие летних Олимпийских игр 2008 года. На фото — генеральный директор по коммуникациям оргкомитета «Пекин-2022» Чан Юй.