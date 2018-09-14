«Ньюкасл» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 15 сентября 2018 года

«Ньюкасл»

Футболисты «Ньюкасла» начали текущий сезон ужасно, набрав всего одно очко в четырех сыгранных турах.

«Сороки» стартовали с домашнего поражения от «Тоттенхэма» (1:2), после которого в гостях разошлись миром с «Кардифф Сити» (0:0), не забив пенальти перед самым финальным свистком.

После этого подопечные Рафаэля Бенитеса уступили «Челси» дома (1:2) и «Манчестер Сити» на выезде (1:2).

Добавим, что «Ньюкасл» еще и успел вылететь из Кубка английской лиги, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» (1:3).

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В лазарете «сорок» находится Флориан Лежен. Хавьер Манкильо , Мэтт Ричи и Джонжо Шелви близки к возвращению в строй.

«Арсенал»

Лондонский «Арсенал» находится в середине турнирной таблице, имея на своем счету шесть набранных очков.

«Канониры» начали сезон с двух поражений — сначала они уступили «Манчестер Сити» (0:2), а затем — лондонскому «Челси» (2:3).

Немного придя в себя подопечные Унаи Эмери смогли выиграть у «Вест Хэма» (3:1) и «Кардифф Сити» (3:2).

Среди травмированных у «Арсенала» значатся Карл Дженкинсон , Сеад Колашинац, Лоран Косельни и Эйнсли Мэйтленд-Найлс.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Арсенала» — 1.93, победа «Ньюкасла» — 4.00, ничья — 3.90.

Календарь и таблица АПЛ Нужно признать, что «сорокам» немного не повезло с календарем, ведь уже со старта сезона им регулярно противостоят гранды, к которым можно отнести и «канониров».

Несмотря на это, подопечные Рафаэля Бенитеса достойно сыграли со всеми соперниками, не проиграв никому с разницей даже в два мяча.

Мы бы обратили внимание на тот факт, что обе команды играют результативно и при этом часто пропускают. Да, «Ньюкасл» не забил «Кардиффу», но «сороки» играли в меньшинстве, а в концовке встречи не реализовали пенальти. Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.75.

Альтернативой может стать ставка «обе команды забьют», но принимается она со скромным коэффициентом 1.64.