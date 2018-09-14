«Ньюкасл»
Футболисты «Ньюкасла» начали текущий сезон ужасно, набрав всего одно очко в четырех сыгранных турах.
«Сороки» стартовали с домашнего поражения от «Тоттенхэма» (1:2), после которого в гостях разошлись миром с «Кардифф Сити» (0:0), не забив пенальти перед самым финальным свистком.
После этого подопечные Рафаэля Бенитеса уступили «Челси» дома (1:2) и «Манчестер Сити» на выезде (1:2).
Добавим, что «Ньюкасл» еще и успел вылететь из Кубка английской лиги, потерпев поражение от «Ноттингем Форест» (1:3).
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В лазарете «сорок» находится Флориан Лежен. Хавьер Манкильо, Мэтт Ричи и Джонжо Шелви близки к возвращению в строй.
«Арсенал»
Лондонский «Арсенал» находится в середине турнирной таблице, имея на своем счету шесть набранных очков.
«Канониры» начали сезон с двух поражений — сначала они уступили «Манчестер Сити» (0:2), а затем — лондонскому «Челси» (2:3).
Немного придя в себя подопечные Унаи Эмери смогли выиграть у «Вест Хэма» (3:1) и «Кардифф Сити» (3:2).
Среди травмированных у «Арсенала» значатся Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац, Лоран Косельни и Эйнсли Мэйтленд-Найлс.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Арсенала» — 1.93, победа «Ньюкасла» — 4.00, ничья — 3.90.
Календарь и таблица АПЛ Нужно признать, что «сорокам» немного не повезло с календарем, ведь уже со старта сезона им регулярно противостоят гранды, к которым можно отнести и «канониров».
Несмотря на это, подопечные Рафаэля Бенитеса достойно сыграли со всеми соперниками, не проиграв никому с разницей даже в два мяча.
Мы бы обратили внимание на тот факт, что обе команды играют результативно и при этом часто пропускают. Да, «Ньюкасл» не забил «Кардиффу», но «сороки» играли в меньшинстве, а в концовке встречи не реализовали пенальти. Исходя из вышесказанного, наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.75.
Альтернативой может стать ставка «обе команды забьют», но принимается она со скромным коэффициентом 1.64.