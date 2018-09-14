Российская баскетболистка порадовала болельщиков снимком в купальнике

Одна из самых красивых баскетболисток России сейчас находится на отдыхе в Испании, о чем сообщила подписчикам своим селфи в купальнике. Фотография собрала уже более тысячи отметок «мне нравится».

Мусина на данный момент выступает за екатеринбургский УГМК, в составе которого стала чемпионкой Евролиги, а также этим летом девушка была выбрана во втором раунде драфта женской НБА «Финикс Меркури».