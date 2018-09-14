Много крови: Кано победил проспекта Мадиева техническим решением 

Hard Rock Hotel & Casino, Лас-Вегас, штат Невада, США. Казахстанский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Руслан Мадиев (12-1, 5 КО) потерпел первое поражение на профиринге. Обидчиком оказался матёрый и не единожды списанный со счетов мексиканец Пабло Сесар Кано (31-7-1, 21 КО).
Со стартового гонга вместо разведки бойцы принялись залихватски рубиться в центре ринга. Такое развитие событий было больше на руку Кано. Мексиканец принялся работать агрессивным первым номером, выбрасывал больше ударов, больше попадал, но процент попаданий был выше у Мадиева.
Уже в 3-м раунде возле левого глаза Кано образовалось рассечение, а в 5-м раунде закровоточил нос у Мадиева. В самой концовке этого же раунда Мадиев столкнулся головой с лицом Кано, после чего бой пришлось остановить — лицо у мексиканца было залито кровью.
Видео столкновения:
Headbutt #CanoMadiev pic.twitter.com/HGtVWNPI9G
— caposa (@Grabaka_Hitman) 14 сентября 2018 г.
Фото последствий столкновения:
Just a scratch #CanoMadiev pic.twitter.com/NnZWrsNXtk
— caposa (@Grabaka_Hitman) 14 сентября 2018 г.
Leaking #CanoMadiev pic.twitter.com/H6TQs84tDx
— caposa (@Grabaka_Hitman) 14 сентября 2018 г.
Yikes. #CanoMadiev pic.twitter.com/vPqmsQHmru
— purple demon emojis (@trashydrakefan) 14 сентября 2018 г.
На момент остановки боя Кано лидировал на картах всех судей с одинаковым счётом 49:47, что и принесло ему победу техническим решением.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кано-Мадиев (появится в скором времени)
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