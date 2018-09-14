Много крови: Кано победил проспекта Мадиева техническим решением

Hard Rock Hotel & Casino, Лас-Вегас, штат Невада, США. Казахстанский проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Руслан Мадиев (12-1, 5 КО) потерпел первое поражение на профиринге. Обидчиком оказался матёрый и не единожды списанный со счетов мексиканец Пабло Сесар Кано (31-7-1, 21 КО).

Со стартового гонга вместо разведки бойцы принялись залихватски рубиться в центре ринга. Такое развитие событий было больше на руку Кано. Мексиканец принялся работать агрессивным первым номером, выбрасывал больше ударов, больше попадал, но процент попаданий был выше у Мадиева.

Уже в 3-м раунде возле левого глаза Кано образовалось рассечение, а в 5-м раунде закровоточил нос у Мадиева. В самой концовке этого же раунда Мадиев столкнулся головой с лицом Кано, после чего бой пришлось остановить — лицо у мексиканца было залито кровью.

Видео столкновения:

Headbutt #CanoMadiev pic.twitter.com/HGtVWNPI9G

— caposa (@Grabaka_Hitman) 14 сентября 2018 г.

Фото последствий столкновения:

Just a scratch #CanoMadiev pic.twitter.com/NnZWrsNXtk

— caposa (@Grabaka_Hitman) 14 сентября 2018 г.

Leaking #CanoMadiev pic.twitter.com/H6TQs84tDx

— caposa (@Grabaka_Hitman) 14 сентября 2018 г.

Yikes. #CanoMadiev pic.twitter.com/vPqmsQHmru

— purple demon emojis (@trashydrakefan) 14 сентября 2018 г.

На момент остановки боя Кано лидировал на картах всех судей с одинаковым счётом 49:47, что и принесло ему победу техническим решением.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кано-Мадиев (появится в скором времени)

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.