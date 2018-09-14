«Московские вишни» покоряют сердца фанатов американского футбола

«Московские вишни» в брутальном спорте. Женская команда с таким название покоряет сердца любителей американского футбола. Они не боятся ударов и падений, получают травмы и растяжения, но все равно возвращаются на поле. Девушки выступают при Университете имени Сеченова. Они одни из первых открыли этот вид спорта в России. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова познакомилась с отчаянными спортсменками.

И так почти каждый день. На улице уже ночь, а они, уставшие после работы и учебы, бегут на поле — потолкаться и поорать. Менеджер Аня в американский футбол пришла недавно. «Упала с велосипеда. И что-то меня переклинило, и я вспомнила про футбол. Подумала, что нужно пойти попихаться с кем-нибудь», — отметила игрок линии нападения Анна Завьялова

Так и осталась. Сейчас Аня три дня в неделю получает по голове — таковы тренировки в американском футболе. К играм «Московские Вишни» подходят с боевым раскрасом: делают прическу, красят губы и наносят яркий макияж. «Вообще изначально это антиблик. Но мы же девочки, поэтому нужно как-то импровизировать», — пояснила руководитель команды «Московские Вишни» Марина Венжега.

За эти ушибы и синяки «Вишенки» еще и платят. В среднем три тысячи рублей в месяц. Команда любительская. Спонсора нет. А еще и форму покупать надо. Она, к слову, тоже не дешевая. Один только шлем стоит около 30 тысяч рублей. Плюс защита груди — где-то 15. Но девчонки утверждают, что на форме экономить нельзя. Зато здесь экономят на чувствах. Ведь это спорт. «Я не мужчина, я тренер. Я их не воспринимаю как женщин, Они спорстменки. Они сюда пришли добровольно. Здесь никакие их женские выкрутасы не канают абсолютно», — главный тренер команды «Московские Вишни» Алексей Марченко

Этот треск каркасов Ире только по душе. Она в американском футболе без малого пять лет. Даже играла за сборную страны. Ее история похожа на сказку: искала тренера для команды, нашла для себя мужа. В команде ее ласково зовут «мать-героиня». Она вышла на поле через месяц после родов. «Буквально за дня четыре до того, как я родила, я с девчонками бегала и приседала со штангой. И в день, когда у меня были роды, у меня должна была быть тренировка. Я очень сильно расстроилась, что я на нее не попала», — вспоминает игрок линии защиты Ирина Урбан.

А теперь муж вместе с дочкой приходят на игры Ирины. Евгений спокойно наблюдает за тем, как жена летит через чужие головы, бросается в ноги соперниц. В очередной раз все получилось не зря: команда «Вишенки» обыграла «Единорогов» со счетом 42:6.

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