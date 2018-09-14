Держите меня семеро: Лемьё и О’Салливан едва не подрались преждевременно — фото

Околотоповые средневесы, бывший чемпион мира Давид Лемьё (39-4, 33 КО) из Канады и слаггер из Ирландии Гэри О’Салливан (28-2, 20 КО) с лёгкой руки Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) определят обязательного претендента для победителя реванша между Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО).

Эрик Гомес. Правда, на финальной пресс-конференции бойцы едва всё не испортили — так сильно у них чесались руки и хотелось побыстрее набить друг другу лица. Благо, вовремя вмешались «тафгаи» из Golden Boy Promotions Бернард Хопкинс

Фото с места событий: Стэйси Вербеек

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