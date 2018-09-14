Кулясов станет пилотом «Формулы 101.7»

Лидер группы «Анимация» примет участие в гонке на картах на «Кубок НАШЕго радио».

«НАШЕ радио» устроит первый в истории радиостанции «Кубок НАШЕго Радио по картингу» на полноценной гоночной трассе ADM Raceway в Мячково. В заезде «Формула 101.7» примут участие 8 команд. Музыканты, ведущие и слушатели, на равных сразятся в умении управлять супер-скоростными картами на профессиональной трассе. В числе артистов, которые примут участие в гонке, — лидер группы «Анимация» Константин Кулясов . Музыкант заглянул в гости к программе «За сценой» на «НАШЕМ радио». Об автомобильных предпочтениях Константина Кулясова читайте только на НСН.

«Самый быстрый автомобиль, на котором я ездил — какой-то из «Ниссанов», его скорость была порядка 230 км\ч.. Еще я как-то катался с Андреем Ломановым (ведущий «НАШЕГО радио — НСН) на Audi TT. Она крутая, ребята! Она действительно крутая! А вообще, у меня в жизни было очень много машин, думаю, около полутора сотен, но не на одной из них я как-то не задержался и теперь у меня просто нет автомобиля. Вокруг меня столько машин, что лично мне автомобиль просто не требуется. Если мне куда-то нужно — меня везут. Что касается непосредственно гонки, жду от нее только положительных эмоций. Там встретятся и артисты, и ведущие „НАШЕГО радио“, что бывает очень редко. Мне кажется, это будет прикольно», -отметил артист.

Попасть в команду слушателей совсем просто: нужно принять участие в конкурсе в утреннем шоу «Подъемники» на «НАШЕм радио» и ответить на несколько вопросов в эфире. Для тех, кто не готов к гонке, вход на трассу абсолютно свободный — необходимо лишь зарегистрироваться на сайте nashe.ru. Для гостей «Формулы 101,7» приготовлена масса активностей: выставка культовых автомобилей, показательные заезды, дрифт-шоу в паддоке, конкурсы с призами, развлечения для детей, фудкорт и многое другое.