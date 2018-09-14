Пришли к консенсусу. «Рулить» в Ульяновском ЗС будет ЛДПР-овец Грачев 

Координационное совещание депутатов состоялось в ЗС Ульяновской области 13 сентября. На нем был сформирован временный организационный комитет.
Задача оргкомитета — подготовка первого заседания ЗСО шестого созыва. В совещании приняли участие председатель Заксобрания пятого созыва Анатолий Бакаев и представители политических партий, победившие на выборах и прошедшие в новый состав регионального парламента Василий Гвоздев («Единая Россия»), Дмитрий Грачев (ЛДПР), Айрат Гибатдинов (КПРФ). Не было лишь представителя партии «Коммунисты России».
Председателем сформированного на совещании оргкомитета был избран Дмитрий Грачёв. Замруководителя аппарата Заксобрания Василий Причестнов разъяснил порядок проведения первого заседания ЗС 6 созыва. До момента избрания председателя ЗС вести его будет старейший по возрасту депутат. Ведущий первого заседания сообщит фамилии избранных депутатов от официального списка Облизбиркома. Потом состоится избрание состава счетной комиссии. После этого на заседании состоятся выборы нового председателя и его заместителей. Здесь же рассмотрят вопросы об образовании профильных комитетов, мандатной комиссии и ее составе и назначат на должность руководителя аппарата.