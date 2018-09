BTS теряют свою мировую популярность!?

6 сентября BTS выпустили клип на свой новый хит «IDOL», а уже 12 сентября парни исполнили танец под песню в живую на шоу America’s Got Talent.

«Обязательно посмотрите сегодняшние результаты шоу, а заодно и выступление невероятных BTS!» — написала в Twitter Хайди Клум (Heidi Klum) перед эфиром. Make sure you watch tonight’s @AGT results show featuring a performance by the incredible @bts_twt! Tonight at 8PM! #BTSonAGT #AGT pic.twitter.com/3fIrKiwlVk

— Heidi Klum (@heidiklum) September 12, 2018 А Тайра Бэнкс (Tyra Banks) призналась, что ей безумно понравилось обниматься с участниками группы:

«Это правда, BTS — лучшие в обнимашках! Забавный факт: спустя пару минут RM признался мне, что он был фанатом Tyra Show, так что ему достались дополнительные объятия». It’s true, @BTS_twt give the best hugs! Fun Fact: Moments before this, RM told me he was a fan of The Tyra Show, so he got extra hugs! 💜💛💜#BTSonAGT pic.twitter.com/K6lpBRzNcO

— Tyra Banks (@tyrabanks) September 12, 2018 Надо ли отдельно говорить о том, что шоу прошло на ура и публика верещала от восторга!? Хотя некоторые комментарии поклонников выглядели весьма экстравагантно!

«Это выступление украло у меня девственность и заставило меня развестись с мужем! Спасибо, BTS» — написала одна из фанаток в Twitter. Here’s the performance that took my virginity and made me divorce my husband! Thanks BTS! #BTSonAGT pic.twitter.com/RgvFgJhyEz

— bri (@hobitales) September 13, 2018 Среди зрителей AGT нашлись и те, кто, похоже, совсем не следит за звездной жизнью через интернет. После выступления парней в сети появилась еще одна запись:

«Ой, а кто этот парень в красном костюме? Я бы хотела, чтобы он вставил мне по самое не хочу!» — написала одна из зрительниц. Who was the guy in the red suit? I would let him rearrange my guts #btsonagt

— 𝒫𝒶𝓅𝓊: (@papjimin) September 13, 2018 Таких сообщений были десятки. «Парнем в красном» был, конечно же, Чимин (Jimin). В конце концов ARMY сжалились над невеждами и раскрыли всем желающим имя владельца столь притягательного красного костюма.

Казалось бы: BTS уже давно знают во всем мире, но после этого выступления количество поклонников у группы явно возросло. А сколько еще таких непросвещенных вокруг? ARMY, вас ждет непростая задача!