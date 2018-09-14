A&A Sports и ART4YOU создали самый красивый кубок для воздушной «Формулы 1»

Red Bull Air Race — самый быстрый моторный чемпионат планеты. Это 12 пилотов класса Master и 10 пилотов класса Challenger, более ста тысяч зрителей на набережной реки Казанка. Скорость самолётов достигает 370 км/ч, а перегрузки лётчиков — 10G.

Премьера супер-авиагонок Red Bull Air Race World Championship 2017 состоялась в июле прошлого года.

Первые соревнования прошли в начале 2000-х. Компания Red Bull, известная своей любовью к экстремальным видам спорта, обратилась к известному венгерскому пилоту Петеру Бешеному с просьбой помочь доработать концепцию совершенно новых авиасоревнований.

Фактически бренд Red Bull придумал новую спортивную дисциплину — авиационный слалом — динамичный вид пилотирования, цель которого состоит в прохождении сложной воздушной трассы с препятствиями за минимальное время. Пилоты выполняют заданную летную программу по одному, совершая крутые повороты и проходя через пары специально сконструированных пилонов высотой 25 м (до 2014 года — 20 м), называемых «воздушными воротами».

Идею приняли на ура: её поддержали самые знаменитые летчики планеты, чиновники Международной авиационной федерации (FAI), которая взяла соревнования под свою опеку и теперь следит за порядком проведения всех этапов гонки, оказывая поддержку в обеспечении безопасности полетов и регистрируя новые рекорды.

Первая гонка Red Bull Air Race состоялась уже в 2003 г. в рамках авиашоу AirPower в австрийском городе Цельтвеге и имела оглушительный успех. Создателям стало ясно: этот вид спорта имеет огромный коммерческий потенциал. После двух лет проведения соревнований в разных странах — в Венгрии, Англии и США — гонка приобрела статус мировой серии Red Bull Air Race World Series.

Первый чемпионат в таком формате стартовал в 2005 году и прошёл в семи городах по всему миру. В нём приняли участие 10 всемирно известных пилотов. Спустя 13 лет в сезоне 2018 года в нем участвуют 12 пилотов, и проходит он в восемь этапов (Абу-Даби, Канны, Тиба, Будапешт, ТВА, Казань, Индианаполис, ТВА).

Каждый этап увенчан церемонией награждения. Для такого грандиозного шоу необходимы и соответствующие эффектные награды.

За их создание взялись агентство спортивного маркетинга A&A Sports (одно из агентств, ведущих это проект в России — прим. Ред.) и художественно-производственная студия ART4you.

Мы давно работаем с Red Bull в России по спортивным проектам компании. Но Red Bull Air Race — особое мероприятие. Идеальная локация! Здорово, что Казань принимает его уже второй год подряд и примет в следующем году.

У нас не было сомнений, с кем вместе делать этот заказ. Мы работаем с клиентами, у которых особые требования к качеству. И это качество дает ART4YOU. В связке со студией мы создали десятки наград и призов. Их с полным правом можно назвать уникальными! Среди них есть и эксклюзивная наградная продукция для Red Bull. Хочу отметить, создание каждой такой награды — настоящая командная работа. И мы очень ценим это партнерство.

Приятно вспоминать о тех днях. Как только я увидел макет, то сразу понял, что мы делаем грандиозный трофей: коллеги из Red Bull по-настоящему вдохновились архитектурой Казани и решились на такой смелый дизайн. Отличный результат стал следствием именно этого.

Потом лично провел несколько полноценных дней в производственных мастерских студии ART4YOU. Мы долго возились с моделями самолетиков, которые украшают кубок. А в этом году уже только дорабатывали мелкие детали того, что было сделано в прошлом.

Этот Кубок считается одним из самых красивых во всей серии. Как и сам этап! С набережной в Казани открывается один из лучших видов на событие.

По словам Крупорушникова, когда стало ясно, что соревнования придут в Россию, сразу встал вопрос о наградах для победителей. Идея вынашивалась долго — в итоге бренд-группой Red Bull было предложено два варианта макетов Кубков.

Оба они обыгрывали ключевые достопримечательности Казани: местный Кремль и центр семьи «Казан» — главный Дворец бракосочетаний в республике Татарстан. Свое название он получил из-за того, что построен в виде огромного котла-казана. Задача состояла в том, чтобы максимально точно воспроизвести в готовом изделии то, что было изображено на макете.

В 2017 году наградная чаша впечатлила всех, в первую очередь, организаторов мероприятия, членов глобальной команды Red Bull Air Race World Series.

В итоге было принято решение оставить одну награду для обоих зачетов соревнований: Master и Challenger.

Андрей Кокеев, арт-директор студии ART4YOU:

Награда действительно получилась очень эффектная и высокотехнологичная. Чаша сделана из тщательно отполированной латуни с серыми зонами никелевого покрытия, на котором вытравлены национальные татарские узоры. Фигурка самолета была вылита — для этого создавалась специальная форма. Самолет закреплен на металлической ленте, которая символизирует инверсионный след. В награде также использовано оргстекло с цветной УФ-печатью.

Над кубком трудились специалисты самого разного профиля: полировщики, гальваники, слесари-сборщики. На разных этапах было задействовано до шести ведущих мастеров студии. Работа над ее созданием шла около месяца, по ходу не раз приходилось вносить технологические коррективы, чтобы добиться максимального результата.

Судя по тому, с какой гордостью держали в руках победители свои кубки, награды у нас получились. Не зря наши мастера так старались.

Состав творческой группы:

Red Bull:

Владимир Петров — Sport & Events Director Федор Разуваев — руководитель проекта Regina Enaleeva — Brand Marketing

A&A Sports:

Андрей Крупорушников — директор Анастасия Минеева — менеджер проекта

ART4YOU:

Red Bull Media House — фото