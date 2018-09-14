Ещё
На старт, внимание, марш! В Ноябрьске в очередной раз пройдет массовый забег
Далее:
Читайте также:
Ещё

На старт, внимание, марш! В Ноябрьске в очередной раз пройдет массовый забег 

ИА Север-Пресс 7 часов назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ноябрьске 15 сентября стартует всероссийская акция «Кросс нации». В марафоне примут участие любители бега всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки.
В зависимости от этого им предложат дистанции в 1000, 4000, 8000 и 12000 метров. Заявки уже подали около 300 человек. Наряду со школьниками, студентами и трудовыми коллективами на старт традиционно выйдут ямальские спортсмены-профессионалы и ветераны спорта.
Мероприятие пройдет на территории центра лыжного спорта. Перед началом спортивного праздника состоится торжественная церемония открытия марафона, а затем стартует первый забег. В завершение соревнований выберут победителей и призеров. Их наградят дипломами, медалями и кубками.
Как рассказала корреспонденту ИА «Север-Пресс» организатор соревнований Людмила Заболоцкая, Ямал присоединяется к всероссийскому дню бега «Кросс нации» не первый раз. В этом году о готовности принять участие в этом грандиозном забеге заявили 85 регионов.
ИА Север-Пресс: последние новости
Новый губернатор ЯНАО Текстовая трансляция заседания Заксобрания ЯНАО. Слово предоставляется Виталию Станиславовичу Лагутину День выборов. Уральский полпред проголосовал в Екатеринбурге и отправился на Ямал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке1
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение