На старт, внимание, марш! В Ноябрьске в очередной раз пройдет массовый забег

В Ноябрьске 15 сентября стартует всероссийская акция «Кросс нации». В марафоне примут участие любители бега всех возрастов и с любым уровнем спортивной подготовки.

В зависимости от этого им предложат дистанции в 1000, 4000, 8000 и 12000 метров. Заявки уже подали около 300 человек. Наряду со школьниками, студентами и трудовыми коллективами на старт традиционно выйдут ямальские спортсмены-профессионалы и ветераны спорта.

Мероприятие пройдет на территории центра лыжного спорта. Перед началом спортивного праздника состоится торжественная церемония открытия марафона, а затем стартует первый забег. В завершение соревнований выберут победителей и призеров. Их наградят дипломами, медалями и кубками.