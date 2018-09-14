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Тренер назвал причину неудачной карьеры самого молодого вратаря в истории РПЛ
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Тренер назвал причину неудачной карьеры самого молодого вратаря в истории РПЛ 

Газета.Ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Тренер молодежной команды московского ЦСКА Юрий Аджем рассказал о бывшем голкипере команды Сергее Ревякине, передает "Чемпионат.com".
Ревякин дебютировал за основную команду армейцев в 2011 году в возрасте 16 лет и 239 дней, став таким образом самым молодым голкипером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из команды он защищал цвета «Армавира», "Домодедово" и московского «Арарата». Уже год вратарь находится без клуба.
"У Ревякина были большие задатки, серьезный потенциал, но после первых успехов немного закружилась голова. Не каждый молодой игрок справится с этим. Я с ним разговаривал, убеждал: «Сережа, тебе еще работать и работать. Пахать нужно!». А он, видно, подумал: раз все легко дается, то и дальше так будет продолжаться, по накату. Переоценил себя, снизил требовательность, а футбол такого отношения не прощает", — сказал Аджем.
Ранее сообщалось, что форвард ЦСКА поделился мнением об игре Федора Чалова.
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