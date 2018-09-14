Тренер назвал причину неудачной карьеры самого молодого вратаря в истории РПЛ

Тренер молодежной команды московского ЦСКА Юрий Аджем рассказал о бывшем голкипере команды Сергее Ревякине , передает "Чемпионат.com"

Ревякин дебютировал за основную команду армейцев в 2011 году в возрасте 16 лет и 239 дней, став таким образом самым молодым голкипером в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из команды он защищал цвета «Армавира», "Домодедово" и московского «Арарата». Уже год вратарь находится без клуба.

"У Ревякина были большие задатки, серьезный потенциал, но после первых успехов немного закружилась голова. Не каждый молодой игрок справится с этим. Я с ним разговаривал, убеждал: «Сережа, тебе еще работать и работать. Пахать нужно!». А он, видно, подумал: раз все легко дается, то и дальше так будет продолжаться, по накату. Переоценил себя, снизил требовательность, а футбол такого отношения не прощает", — сказал Аджем.