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Семак: «Зенит» одержал заслуженную трудовую победу над «Оренбургом»
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Семак: «Зенит» одержал заслуженную трудовую победу над «Оренбургом» 

Чемпионат.com + ещё 25 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча седьмого тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).
«Было тяжело, как всегда: искусственное поле, жарко, счёт скользкий. Это заслуженная трудовая победа. Забили бы раньше или ещё один мяч, и можно было бы спокойно заканчивать. А получилась нервная концовка, цена ошибки при таком счёте высока, и вероятность пропустить с обычного отскока или навеса увеличивается. В принципе, создали большое количество голевых моментов. Конечно, надо было забивать ещё.
»Оренбург" всегда опасен стандартами и передачами с флангов. Сложно играть против команд с такой тактической схемой в четыре защитника. Но думаю, что больших проблем у ворот они не создали. Было напряжение, было много передач, но все передачи сложно заблокировать. Поэтому какие-то передачи проходили, была пара опасных моментов. Но мы сами создавали прекрасные моменты, которые должны были реализовывать", — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
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