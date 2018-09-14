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Лиам Пейн отказался соревноваться с Чимином из BTS
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Лиам Пейн отказался соревноваться с Чимином из BTS 

Popcake.tv 6 часов назад
Фото: Popcake.tv
Кто ваш самый любимый участник BTS? Лиам Пейн (Liam Payne) давно сделал свой выбор: среди участников группы музыкант выделил Чимина (Jimin). И дело совсем не в музыкальных талантах, стиле или грациозности движений. Лиам пришел в восторг, когда увидел, как Чимин подбрасывает в воздух свой микрофон!
Поймать крутящийся в воздухе микрофон — это настоящий талант, который заметил не только Лиам, но и поклонники BTS. Кто-то даже предложил устроить «дуэль микрофонов» между бывшим участником One Direction и Чимином. Thats talent. I want him to have a mic flip duel with @LiamPayne #BTS #JIMIN #Liampayne #FirstTime https://t.co/Syz4lN4A8F
— Nicky 🌈✨💜 (@Nicky_A36) September 8, 2018 Но Лиам признался: его шансы на победу практически равны нулю.
«Не, он выиграет. Я пас» — ответил Лиам на твит. Nah he wins 😂I’m out 🙌🏼
— Liam (@LiamPayne) September 8, 2018 Назвать BTS «Новой One Direction» можно только с очень большой натяжкой, но то, что эти парни завоевали ничуть не меньшую популярность и любовь к публике — чистая правда.
А вы могли бы представить себе коллаборацию 1D и BTS? Или, может, совместный трек Чимина и Лиама? Это же как минимум сразу два кувыркающихся микрофона!
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