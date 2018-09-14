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Несколько россиян попали в ТОП-50 самых красивых детей мира
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Несколько россиян попали в ТОП-50 самых красивых детей мира 

Letidor.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Letidor.ru
Многие из них уже давно поражают мир своими внешними данными.
Известный журнал L’Officiel опубликовал рейтинг из 50 самых красивых детей мира, включив в него довольно много ребят из России. Так, из первых пятнадцати мест девять принадлежат жителям нашей страны.
Рейтинг был составлен с учетом нескольких критериев. Так, эксперты сравнивали количество упоминаний имен ребят в СМИ, появлений в серьезных российских и зарубежных журналах фотографий этих детей, в том числе на обложках. Также учитывались: наличие рекламных международных контрактов, количество подписчиков в Instagram, а также запросов в поисковых системах. Итоговый список был составлен совместно с агентством Top Mini Star Models, которым руководит Яна Рудковская. Эксперты особо отметили, что это не список детей-моделей, а просто самых красивых. Летидор расскажет о четырех детях из России, которые оказалась в пятерке лидеров.
Первую строчку рейтинга возглавила 12-летняя Кристина Пименова. Она начала карьеру модели с 3 лет и успела поработать с Roberto Cavalli, D&G, Fendi, Ermanno Scervino и Benetton. Популярность Пименовой давно вышла за пределы России. Она востребована как в Европе, так и в США. А в 2014 году Кристину назвали самой красивой девочкой в мире.
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Публикация от Kristina Pimenova (@kristinapimenova)
15 Июл 2018 в 10:17 PDT  На второй строчке оказалась 8-летняя Анна Павага. Девочка уже снялась во многих модных журналах и каталогах, а также звездных клипах. В своем возрасте она может похвастаться рекламными контрактами с такими марками, как Dsquared и Benetton. А в прошлом году ее ролик с исполнением песни Джигана внезапно стал популярнее клипа самого рэпера.
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Публикация от Anna Pavaga (@annapavaga)
3 Сен 2018 в 6:40 PDT  Четвертое место журнал отдал сыну фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской — Александру Плющенко. Юный Саша уже несколько лет снимается в качестве модели для российских и зарубежных изданий. Первый рекламный контракт у него появился аж в 1,5 года. А сейчас Саша не только продолжает быть успешной моделью, но и активно занимается фигурным катанием, восхищая родителей своими успехами. Недавно он даже выиграл первые соревнования на льду.
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Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
21 Авг 2018 в 1:11 PDT  Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)
28 Июл 2018 в 1:06 PDT  Ну и пятое место журнал отдал 7-летней Анастасии Князевой. В декабре британское издание The Daily Mail признало эту жительницу Перми «самой красивой девочкой в мире». Настя снимается для различных брендов чуть ли не с младенчества. Instagram ее мамы, которая выкладывает в Сеть снимки дочери, насчитывает уже около 560 тыс. подписчиков. Конечно, карьерой дочери также занимается ее мама Анна Князева. Она согласовывает участие девочки в модных показах и съемках. Представители разных всемирно известных компаний с удовольствием работают с Анастасией.
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Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official)
16 Окт 2017 в 12:28 PDT  А среди первых 15 мест также можно найти Анастасию Безрукову, Сусанну Молчанову, Арину Лебедеву (дочь бизнесмена Александра Лебедева и Лены Перминовой), Алису Самсонову и Софию Разуваеву.
Фото: Instagram
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