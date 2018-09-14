Несколько россиян попали в ТОП-50 самых красивых детей мира

Многие из них уже давно поражают мир своими внешними данными.

Известный журнал L’Officiel опубликовал рейтинг из 50 самых красивых детей мира, включив в него довольно много ребят из России. Так, из первых пятнадцати мест девять принадлежат жителям нашей страны.

Рейтинг был составлен с учетом нескольких критериев. Так, эксперты сравнивали количество упоминаний имен ребят в СМИ, появлений в серьезных российских и зарубежных журналах фотографий этих детей, в том числе на обложках. Также учитывались: наличие рекламных международных контрактов, количество подписчиков в Instagram, а также запросов в поисковых системах. Итоговый список был составлен совместно с агентством Top Mini Star Models, которым руководит Яна Рудковская . Эксперты особо отметили, что это не список детей-моделей, а просто самых красивых. Летидор расскажет о четырех детях из России, которые оказалась в пятерке лидеров.

Первую строчку рейтинга возглавила 12-летняя Кристина Пименова. Она начала карьеру модели с 3 лет и успела поработать с Roberto Cavalli, D&G, Fendi, Ermanno Scervino и Benetton. Популярность Пименовой давно вышла за пределы России. Она востребована как в Европе, так и в США. А в 2014 году Кристину назвали самой красивой девочкой в мире.

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Публикация от Kristina Pimenova (@kristinapimenova)

15 Июл 2018 в 10:17 PDT На второй строчке оказалась 8-летняя Анна Павага . Девочка уже снялась во многих модных журналах и каталогах, а также звездных клипах. В своем возрасте она может похвастаться рекламными контрактами с такими марками, как Dsquared и Benetton. А в прошлом году ее ролик с исполнением песни Джигана внезапно стал популярнее клипа самого рэпера.

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Публикация от Anna Pavaga (@annapavaga)

3 Сен 2018 в 6:40 PDT Четвертое место журнал отдал сыну фигуриста Евгения Плющенко и Яны Рудковской — Александру Плющенко . Юный Саша уже несколько лет снимается в качестве модели для российских и зарубежных изданий. Первый рекламный контракт у него появился аж в 1,5 года. А сейчас Саша не только продолжает быть успешной моделью, но и активно занимается фигурным катанием, восхищая родителей своими успехами. Недавно он даже выиграл первые соревнования на льду.

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Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)

21 Авг 2018 в 1:11 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)

28 Июл 2018 в 1:06 PDT Ну и пятое место журнал отдал 7-летней Анастасии Князевой . В декабре британское издание The Daily Mail признало эту жительницу Перми «самой красивой девочкой в мире». Настя снимается для различных брендов чуть ли не с младенчества. Instagram ее мамы, которая выкладывает в Сеть снимки дочери, насчитывает уже около 560 тыс. подписчиков. Конечно, карьерой дочери также занимается ее мама Анна Князева . Она согласовывает участие девочки в модных показах и съемках. Представители разных всемирно известных компаний с удовольствием работают с Анастасией.

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Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official)

Фото: Instagram