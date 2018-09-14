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Андрей Травников стал Губернатором Новосибирской области
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Андрей Травников стал Губернатором Новосибирской области 

АиФ-Новосибирск 6 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Инаугурация состоялась 14 сентября в Государственном концертном зале им. А. М. Каца. Андрей Травников избран на должность Губернатора НСО по результатам выборов главы региона, прошедших 9 сентября. За действующего главу области отдали голоса 64,52 процента избирателей, принявших участие в голосовании.
Церемония началась с торжественного внесения флага Российской Федерации и флага Новосибирской области. Итоги выборов огласила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Она также вручила Андрею Травникову удостоверение об избрании его Губернатором Новосибирской области, сообщает Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства НСО.
Центральным событием церемонии стало принесение Андреем Травниковым присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Новосибирской области. В ходе церемонии с поздравлениями Андрею Травникову выступили полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, Первый Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александр Жуков, Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, академик, Председатель СО РАН Валентин Пармон, председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Отвечая на вопросы журналистов о приоритетах работы на посту Губернатора Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул: «Задача сформулирована — занимать лидирующие позиции. Причем под лидирующими позициями мы понимаем не просто набор целевых показателей, таких как ВРП или доходы на душу населения. Мы должны стараться занимать лидирующие позиции по каждому направлению. Если Президентом страны поставлена задача добиться того, чтобы система образования Российской Федерации вошла в десятку лучших в мире, то система образования Новосибирской области должна стать лучшей в России. Именно к этому мы будем стремиться».
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