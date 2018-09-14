Андрей Травников стал Губернатором Новосибирской области

Инаугурация состоялась 14 сентября в Государственном концертном зале им. А. М. Каца. Андрей Травников избран на должность Губернатора НСО по результатам выборов главы региона, прошедших 9 сентября. За действующего главу области отдали голоса 64,52 процента избирателей, принявших участие в голосовании.

Церемония началась с торжественного внесения флага Российской Федерации и флага Новосибирской области. Итоги выборов огласила председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо . Она также вручила Андрею Травникову удостоверение об избрании его Губернатором Новосибирской области, сообщает Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства НСО.

Отвечая на вопросы журналистов о приоритетах работы на посту Губернатора Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул: «Задача сформулирована — занимать лидирующие позиции. Причем под лидирующими позициями мы понимаем не просто набор целевых показателей, таких как ВРП или доходы на душу населения. Мы должны стараться занимать лидирующие позиции по каждому направлению. Если Президентом страны поставлена задача добиться того, чтобы система образования Российской Федерации вошла в десятку лучших в мире, то система образования Новосибирской области должна стать лучшей в России. Именно к этому мы будем стремиться».