«Томь» вырвала победу у «Тюмени» и вернулась на первое место в ФНЛ

«Томь» выиграла у «Тюмени» в матче 11-го тура ФНЛ на стадионе «Труд» в Томске. Единственный гол на 88-й минуте забил защитник Алексей Шумских . Таким образом, «Томь» набрала 26 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице. В следующем туре лидер турнира сыграет в гостях у своего ближайшего преследователя — «Тамбова». В другом матче «Шинник» и «Краснодар-2» (2:2) не выявили победителя в Ярославле. 11-й тур «Томь» (Томск) — «Тюмень» (Тюмень) — 1:0 (0:0) Гол: Шумских, 88. «Шинник» (Ярославль) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:2 (1:2) Голы: Магадиев, 21. Булия, 57 — Таранов, 15. Сергеев, 16.