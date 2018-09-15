Ещё
«Томь» вырвала победу у «Тюмени» и вернулась на первое место в ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Томь» вырвала победу у «Тюмени» и вернулась на первое место в ФНЛ 

Советский спорт + ещё 4 5 часов назад
«Томь» выиграла у «Тюмени» в матче 11-го тура ФНЛ на стадионе «Труд» в Томске.
Единственный гол на 88-й минуте забил защитник Алексей Шумских. Таким образом, «Томь» набрала 26 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице. В следующем туре лидер турнира сыграет в гостях у своего ближайшего преследователя — «Тамбова».
В другом матче «Шинник» и «Краснодар-2» (2:2) не выявили победителя в Ярославле.
11-й тур  «Томь» (Томск) — «Тюмень» (Тюмень) — 1:0 (0:0) Гол: Шумских, 88.
«Шинник» (Ярославль) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:2 (1:2) Голы: Магадиев, 21. Булия, 57 — Таранов, 15. Сергеев, 16.
Советский спорт: последние новости
Менеджер Нурмагомедова: Мы приняли разврат за норму! «Тоттенхэм» дома уступил «Ливерпулю» «Витязь» обыграл «Слован»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение