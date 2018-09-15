«Томь» вырвала победу у «Тюмени» и вернулась на первое место в ФНЛ 

«Томь» выиграла у «Тюмени» в матче 11-го тура ФНЛ на стадионе «Труд» в Томске.
Единственный гол на 88-й минуте забил защитник Алексей Шумских. Таким образом, «Томь» набрала 26 очков и вернулась на первое место в турнирной таблице. В следующем туре лидер турнира сыграет в гостях у своего ближайшего преследователя — «Тамбова».
В другом матче «Шинник» и «Краснодар-2» (2:2) не выявили победителя в Ярославле.
11-й тур «Томь» (Томск) — «Тюмень» (Тюмень) — 1:0 (0:0) Гол: Шумских, 88.
«Шинник» (Ярославль) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 2:2 (1:2) Голы: Магадиев, 21. Булия, 57 — Таранов, 15. Сергеев, 16.