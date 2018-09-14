Заболевший раком хоккеист рассказал, как переносит химиотерапию 

Защитник «Сибири» Самвел Мнацян проходит курс лечения в связи с онкологическим заболеванием, сообщает "Советский спорт".
Хоккеист записал видеообращение, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку и рассказал о ходе своего лечения. Он отметил, что курс химиотерапии переносит «неплохо».
"Хочу сказать большое спасибо за ваше внимание и поддержку. Мне очень приятно. У меня все хорошо, буквально вчера прошел четвертый курс химиотерапии, переношу неплохо", — говорится в видеообращении, опубликованном в твиттере «Сибири».
У 28-летнего Мнацяна была обнаружена злокачественная опухоль в спине перед началом предсезонной подготовки.
Ранее сообщалось, что Владислав Третьяк продаст свой свитер ради помощи Мнацяну.