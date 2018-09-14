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Резидент технопарка «Слава» удостоен звания «Поставщик Правительства Москвы»
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Резидент технопарка «Слава» удостоен звания «Поставщик Правительства Москвы» 

Мои Черемушки 5 часов назад
Фото: Мои Черемушки
Компания «ПРОП МП „ОРТЕЗ“, которая является резидентом технопарка „Слава“ из Черемушек, получила диплом о присвоении звания „Поставщик Правительства Москвы“ и признана одной из лучших в номинации „Инновации“.
»Присвоение звания — это не дань моде, скорее это возвращение к истории, когда подобное звание присваивалось купцам, поставлявшим качественные товары по умеренным ценам, не имевшим рекламаций», — сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Получение звания «Поставщик Правительства Москвы» является фактором очередного признания от городских властей. «В портфеле заказов компании 50 городских контрактов. И, несмотря на то, что „ОРТЕЗ“ является субъектом малого бизнеса, на предприятии ведется научная деятельность. В настоящее время компания владеет 13 патентами на производство протезно-ортопедических изделий, которые успешно применяются при реализации городских контрактов», — рассказала представитель компании Ирина Чукова.
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