«Зенит», «Спартак», Слуцкий, Роналду — в обзоре дня

Его «Витесс» пока уступил лишь «Аяксу». Об этом и другом — в обзоре главных новостей дня.

Дубль Ерохина принёс «Зениту» выездную победу над «Оренбургом» «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в матче 7-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 14-й минуте после подачи с углового с правого фланга в исполнении Леандро Паредеса Александр Ерохин нанёс удар головой и мяч рикошетом от рук вратаря залетел в ворота. В конце первого тайма Артём Дзюба вывел Ерохина один на один по центру, и тот уверенно отправил мяч мимо голкипера в угол ворот. В начале второй половины игры «Оренбург» отыграл один мяч — после подачи в штрафную «Зенита» мяч отскочил к Адесойе Ойеволе, и тот исполнил классный удар под перекладину ворот Андрея Лунёва . В составе «Зенита» в Премьер-Лиге дебютировал итальянский полузащитник Клаудио Маркизио , вышедший на замену во втором тайме. «Зенит» набрал 19 очков и продолжает лидировать в таблице РПЛ, «Оренбург» (10) — 8-й.

«Краснодар» на выезде разгромил «Анжи» «Краснодар» победил «Анжи» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Автором первого мяча стал нападающий Вандерсон, отличившийся на 9-й минуте. До перерыва полузащитник Виктор Классон удвоил преимущество «Краснодара». Третий гол забил хавбек Павел Мамаев в начале второго тайма, а точку в игре поставил форвард Иван Игнатьев на 82-й минуте. Отметим, что полузащитник Юрий Газинский записал на свой счёт две результативные передачи. «Краснодар», набрав 13 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице первенства России, «Анжи» (3) — последнее.

«Спартак» потерпел первое поражение в Премьер-Лиге, проиграв дома «Ахмату» Московский «Спартак» проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в столице на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Автором первого мяча стал защитник «Ахмата» Данташ Родолфо, реализовавший пенальти на 20-й минуте. Красно-белые сравняли счёт в начале второго тайма благодаря точному удару защитника Георгия Джикии . Победу гостям принёс гол хавбека Антона Швеца на 86-й минуте. «Спартак», набрав 14 очков, занимает 2-ю строчку в турнирной таблице первенства России, «Ахмат» (10) — 8-ю. В следующем туре московская команда на выезде сыграет с ЦСКА (23 сентября), клуб из Грозного дома встретится с «Оренбургом» (22 сентября).

Эрнандес и Магнуссон из-за травм пропустят матч ЦСКА с «Викторией» в ЛЧ Сегодня в Москве было проведено медицинское обследование двоих игроков ЦСКА — Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона, которые не смогли доиграть матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0). У обоих футболистов выявлено повреждение мягких тканей бедра, они пропустят выездной матч с «Викторией» (Пльзень) в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт 19 сентября. «В Чехию Абель и Хёрдур не полетят и будут работать под наблюдением „армейских“ физиотерапевтов. О дальнейшем восстановлении игроков мы сообщим дополнительно», — информирует пресс-служба ЦСКА.

Эрнандес и Магнуссон перешли в ЦСКА минувшим летом. В шести матчах Российской Премьер-Лиги Абель отметился двумя голами и результативной передачей, а Хёрдур в семи встречах получил одну жёлтую карточку.

«Витесс» прервал серию из трёх матчей без побед в Эредивизии В матче 5-го тура чемпионата Нидерландов «ПЕК Зволле» принимал на своём поле «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча проходила на стадионе «МАК³ПАРК» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. В составе победителей дубль на свой счёт записал словенский нападающий Тим Матавж , который отличился на 26-й и 44-й минутах. Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл полный матч. Таким образом, подопечные Леонида Слуцкого прервали серию из трёх матчей без побед в Эредивизии (две ничьи и поражение), одержав свою вторую победу в новом сезоне. «ПЕК Зволле» потерпел четвёртое поражение в пяти матчах со старта сезона. «Витесс» (8 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «ПЕК Зволле» (3) — на 16-й строчке.

Комличенко вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата Чехии Российский нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко забил гол в матче восьмого тура чемпионата Чехии с клубом «Яблонец». Этот гол стал восьмым для российского форварда в нынешнем розыгрыше чешского чемпионата. Таким образом, Комличенко вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров турнира. К перерыву «Млада Болеслав» ведёт — 2:0. На данный момент у «Млада Болеслав» семь очков и 11-е место в турнирной таблице чешской лиги. «Яблонец» (8) — на 8-м месте. Комличенко перешёл в чешскую команду в 2017 году. Ранее нападающий выступал за такие клубы, как «Краснодар», «Черноморец», «Слован» , и другие.