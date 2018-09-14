Ирина Масанова за сутки пробежала расстояние от Нижнего Новгорода до Владимира

Фото begaem.comИрина Масанова за сутки пробежала расстояние от Нижнего Новгорода до ВладимираЖительница Борского района Ирина Масанова стала новой рекордсменкой России в суточном беге. Нижегородка победила в ультрамарафоне, в котором участники за сутки должны были пробежать как можно большее расстояние. Ирина без останавки пробежала за сутки 242 километра — это расстояние от Нижнего Новгорода до Владимира!

Беги, Ира, беги

Пятый по счёту кубок России по суточному бегу завершился в Москве. На престижных для бегунов соревнованиях Ирина не не просто победила, а побила российский рекорд, который никто не мог превзойти последние двадцать лет. Молодая женщина пробежала 242 километра практически без перерывов, останавливаясь лишь на короткие, буквально пару минут, остановки, чтобы быстренько что-то перекусить или забежать в туалет.

Суточный забег представляет собой челночную дистанцию — километр в одну сторону, разворот, километр в другую. Участникам надели на ноги специальные электронные чипы, а на разворотах установили считывающие устройства, которые считывали намотанные спортсменами километры. Стартовали в 10 утра и финишировали в 10 утра через сутки.

— У тех, кто бежит Кубок на результат, своя еда, поскольку каждый отрепетировал, что ему подходит и что ему нужно, — рассказала нам Ирина Масанова. — Мне помогала девушка — подавала еду или воду. Лишь немного сбавляла темп, потому что лишние секунды всё равно пригодятся. Если хочешь в туалет, то терпи! Бежала и думала о секундах и километрах между мною и противниками. О разных знакомых бегунах: Елене Нечаевой , например. И о тех, с кем лично не знакома: Патриция Березновска, Скотт Джурек или Дин Карназис. Все они ультрамарафонцы. И всем им было сложно, как и мне! По словам Ирины, сложнее всего было перед стартом.

— Я не могла настроиться на результат, боялась сойти. А о рекорде мыслей почти не было, в моём понимании не могло и речи идти о рекорде, пока я его не побила. Я такой человек, не радуюсь раньше времени. А вот когда оставалась минута до финиша, тут уже и азарт, и радость победы появились, и улыбка до ушей! — вспоминает Ирина.

Она считает себя типичным марафонцем — это бегуны, которые любят бегать долго и не очень — на короткие расстояния.

Спортивный интерес

Привычка много двигаться у Ирины с детства, которое прошло в посёлке Октябрьский Борского района.

— Всегда любила ходить, — вспоминает она. — В детстве гуляла одна по лесу да и по городу. Каждый раз пыталась найти новую дорогу. В университете работала мерчандайзером — обходила пешком город, в университет и из него пешком ходила. Никто мне просто не подсказал, что можно было бегать! — смеётся спортсменка.

Спорт в семье Масановых уважают. Например, Ирина бабушка занималась бегом ещё во времена Советского Союза, но потом, правда, переключилась на конный спорт. Этим же видом спорта увлёкся Иринин папа — сейчас он тренер в конно-спортивном клубе.

Муж борчанки и двое детей профессиональным спортом не занимаются. Но всегда болеют за маму и поддерживают во время самих соревнований — например, могут позвонить во время длительного забега и сказать пару ободряющих слов.

серьёзно заниматься бегом Ирина Масанова начала относительно недавно — четыре года назад.

— Тогда я узнала, что есть беговые сообщества в соцсетях, проводится куча соревнований по бегу и тоже стала принимать участие в них. Тогда как раз бег стал популярным. Может, и был популярным уже давно, но я, живя в посёлке, ничего об этом не знала, — признаётся Ирина.

За это время Ирине удалось добиться впечатляющих результатов: дважды стать чемпионкой, а ещё занять девятое место в топ-100 мирового рейтинга среди женщин за всю историю соревнований по суточному бегу.

— Считаю, что нужно идти до конца. Если у тебя есть цель, беги и добейся ее! — говорит спортсменка. — Когда я начала бегать четыре года назад, я бегала по семь минут на километр, приходила вся красная, и лицо моё не могло посветлеть ещё половину дня. Сильно уставала, хотя бегала медленно. Но я заставляла себя работать, привыкала к нагрузке, увеличивала ее. И, наконец, однажды поняла, что чего-то стою, потому что пробегаю двадцать километров и не устаю.

По профессии Ирина — химик. Но благодаря увлечению бегом получила диплом тренера и начала обучать детей.

Сейчас, отдохнув после ультрамарафона, Ирина настраивается на новые победы и новые рекорды. Теперь в планах у нижегородки — знаменитый спартатлон в Греции на 246 километров, а потом — выход на международную спортивную арену — европейский и мировой чемпионаты.

— Дальнейших планов много: теперь хочется и свой собственный рекорд побить. Я чувствую, что потенциал ещё есть. Когда-нибудь обязательно попробую двух, шести или десятидневные забеги. Время на это ещё есть, — рассуждает Ирина.

После такого оптимистического настроя можно быть уверенными, что о нижегородской бегунье мы ещё не раз услышим.

Источник: «Новое дело»