Инициатор демарша на праймериз стал советником свердловского губернатора

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своим советником депутата Екатеринбургской городской думы Анатолия Шарапова. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил сам Шарапов.

«Сегодня я первый день в новой должности, занимаюсь оформлением, кабинетом, хозяйственными вопросами», — заявил Шарапов. Информацию о том, что он будет представлять губернатора на заседаниях думы Екатеринбурга, он не подтвердил и не опроверг. «Конкретные задачи губернатор поставит позже. Хочу сказать, что я в команде губернатора. У него есть большие планы по развитию города и области», — сказал советник.

Ранее на заседаниях думы присутствовал замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев , дозвониться до него не удалось.

Отметим, что Анатолий Шарапов был одним из инициаторов демарша на праймериз «Единой России» , участники которого обвинили в готовящихся подтасовках Владимира Тунгусова , занимавшего тогда должность первого вице-губернатора. В итоге Шарапов выиграл праймериз, но на выборах уступил коммунисту Виктору Сомикову.

«ФедералПресс» напоминает, что в Екатеринбурге избран новый состав городской думы. На заседании 25 сентября должно пройти голосование за спикера и «сильного мэра».

Фото: ЕГД