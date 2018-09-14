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Инициатор демарша на праймериз стал советником свердловского губернатора
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Инициатор демарша на праймериз стал советником свердловского губернатора 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил своим советником депутата Екатеринбургской городской думы Анатолия Шарапова. Об этом корреспонденту «ФедералПресс» сообщил сам Шарапов.
«Сегодня я первый день в новой должности, занимаюсь оформлением, кабинетом, хозяйственными вопросами», — заявил Шарапов. Информацию о том, что он будет представлять губернатора на заседаниях думы Екатеринбурга, он не подтвердил и не опроверг. «Конкретные задачи губернатор поставит позже. Хочу сказать, что я в команде губернатора. У него есть большие планы по развитию города и области», — сказал советник.
Ранее на заседаниях думы присутствовал замруководителя администрации губернатора Вадим Дубичев, дозвониться до него не удалось.
Отметим, что Анатолий Шарапов был одним из инициаторов демарша на праймериз «Единой России», участники которого обвинили в готовящихся подтасовках Владимира Тунгусова, занимавшего тогда должность первого вице-губернатора. В итоге Шарапов выиграл праймериз, но на выборах уступил коммунисту Виктору Сомикову.
«ФедералПресс» напоминает, что в Екатеринбурге избран новый состав городской думы. На заседании 25 сентября должно пройти голосование за спикера и «сильного мэра».
Фото: ЕГД
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