В воскресенье, 16 сентября, сразу два спортивных события пройдут в Академии единоборств РМК.
В 12:00 состоится открытая тренировка по дзюдо по направлению Judo Family — это новое направление, где дети занимаются вместе с родителями, осваивают спортивную технику и философию.
В тренировке примут участие семьи из Екатеринбурга и Березовского. Специальным гостем станет актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков, который выйдет на татами вместе со своим сыном. Открытая тренировка будет включать в себя специальную борцовскую разминку, беговые упражнения, акробатику, упражнения в парах родитель-ребенок. В конце тренировки состоятся детские показательные выступления.
Также все желающие в этот день смогут записаться на регулярные семейные занятия по дзюдо в Академии единоборств РМК. Семейные тренировки будут проходить каждую субботу в 12:00, первое занятие состоится уже 22 сентября.
В 15:00 на четвертом этаже академии состоится семинар для профессиональных бойцов смешанного стиля RCC и любителей с большим опытом тренировок от американского тренера Стива Мокко. Мокко — профессиональный тренер клуба «American Top Team», на базе которого тренируется 105 профессиональных спортсменов, в том числе Андрей Орловский, Алексей Олейник, Антонио «Bigfoot» Сильва, Тьяго Альвес. Здесь же тренировался Джефф Монсон.
Кроме того, Стив Мокко дважды выигрывал и четыре раза выходил в финал чемпионата национальной ассоциации студенческого спорта по вольной борьбе, что позволило отобраться на Олимпийские игры 2008 года, где он остановился в шаге от бронзы. За свою борцовскую карьеру он провел 250 поединков и никогда не проигрывал. В 2012 он дебютировал в профессиональном ММА и одержал пять побед в шести боях.
В Екатеринбург Мокко прилетит с турнира UFC, где он будет секундантом у российских бойцов Андрея Орловского и Алексея Олейника.
Тренировки пройдут в Академии единоборств РМК