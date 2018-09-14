Актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков научит дзюдо, а тренер Стив Мокко — ММА

В воскресенье, 16 сентября, сразу два спортивных события пройдут в Академии единоборств РМК.

В 12:00 состоится открытая тренировка по дзюдо по направлению Judo Family — это новое направление, где дети занимаются вместе с родителями, осваивают спортивную технику и философию.

В тренировке примут участие семьи из Екатеринбурга и Березовского. Специальным гостем станет актер шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков , который выйдет на татами вместе со своим сыном. Открытая тренировка будет включать в себя специальную борцовскую разминку, беговые упражнения, акробатику, упражнения в парах родитель-ребенок. В конце тренировки состоятся детские показательные выступления.

Также все желающие в этот день смогут записаться на регулярные семейные занятия по дзюдо в Академии единоборств РМК. Семейные тренировки будут проходить каждую субботу в 12:00, первое занятие состоится уже 22 сентября.

Кроме того, Стив Мокко дважды выигрывал и четыре раза выходил в финал чемпионата национальной ассоциации студенческого спорта по вольной борьбе, что позволило отобраться на Олимпийские игры 2008 года, где он остановился в шаге от бронзы. За свою борцовскую карьеру он провел 250 поединков и никогда не проигрывал. В 2012 он дебютировал в профессиональном ММА и одержал пять побед в шести боях.

В Екатеринбург Мокко прилетит с турнира UFC, где он будет секундантом у российских бойцов Андрея Орловского и Алексея Олейника.

Тренировки пройдут в Академии единоборств РМК