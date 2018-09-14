«Торпедо» отсудило у клуба из ЮАР больше миллиона рублей

фото пресс-службы ФК «Торпедо» Владимир

Почти два года продолжалась тяжба между владимирским футбольным клубом «Торпедо» и командой Университета Претори «Аматакс» из Южной Африканской республики. Причиной разборок стал переход в африканскую команду защитника Григория Гришина — воспитанника владимирской СШОР по футболу, который выступал за «Торпедо» в сезоне 2015-2016 годов.

Согласно правилам, установленными Международной федерацией футбола ФИФА, за переход молодых футболистов (до 23 лет) из одной профессиональной команды в другую полагается выплата компенсации.

— Мы хотели отпустить игрока по хорошему, — рассказал «ТВ-МИГ» директор ФК «Торпедо» Александр Акимов . — Сами мы его покупали за 180 тысяч, такую сумму мы выплатили за подготовку молодого футболиста нашей футбольной школе. По регламентам, минимальная компенсация за молодого футболиста при переходе из клуба в клуб не должны быть меньше валовых затрат на игрока. В данном случае на зарплату Гришины мы за сезон потратили около 250 тысяч рублей. За эту сумму мы и хотели отпустить игрока в любую команду, но агент футболиста намекнул нам, что игрок уйдет за бесплатно.

В итоге, трансферный лист, высланный в «Аматакс», так и остался неоплаченным. Пришлось «Торпедо» подключать к делу опытного спортивного юриста ФИФА Евгения Кречетова. Наш клуб обратился в ФИФА, в комитет по оформлению трансферов футболистов. Комиссия международной федерации футбола удовлетворила жалобу владимирского клуба и на днях на расчетный счет АНО ФК «Торпедо» пришла вся запрашиваемая сумма. Правда, в клубе ее размер не оглашают, ссылаясь на коммерческую тайну.

— Сумма семизначная, больше миллиона рублей, — специально для читателей «ТВ-МИГ» приоткрыл завесу тайны Александр Акимов. — Деньги эти нам, конечно, не помешают.