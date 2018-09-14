Хоккеист Кузьменко не верил в обмен из родного ЦСКА в СКА 

Нападающий санкт-петербургского СКА Андрей Кузьменко рассказал об отличиях между его нынешним клубом и бывшим — московским ЦСКА
«Не люблю сравнивать разные клубы, но отличий, конечно, много. В Питере есть всё, чтобы развиваться хоккеисту», — приводит слова Кузьменко Sport24.
Он также поделился впечатлениями от своего обмена из ЦСКА в СКА, который произошёл в летнее межсезонье.
«Я никогда не просил обмена. ЦСКА — мой родной клуб. Как я мог просить об обмене?! Разговоры со СКА велись с июня. Я до последнего не верил, что ЦСКА сможет отдать своего воспитанника», — признался Кузьменко.
Ранее хоккеист новосибирской «Сибири» Самвел Мнацян сообщил, что прошёл четвёртый курс химиотерапии против рака.